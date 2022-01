A casi 10 años de haber ganado la medalla de plata en los clavados sincronizados desde la plataforma en los Juegos Olímpicos Londres 2012 junto con Germán Sánchez, el clavadista mexicano Iván García se encuentra ante la necesidad dejar su carrera en los clavados debido a limitaciones económicas.

“Obviamente tengo que ver la cuestión de mi beca, porque desde agosto no me han pagado, entonces por más amor que le tenga a los clavados debo mantener a mi familia, y tengo entendido que me darán la beca de seis mil pesos", declaró Iván García en entrevista para el diario Milenio.

Iván García, esposo la también clavadista y medallista olímpica Paola Espinosa con quien tiene una niña llamada Ivana aclaró que "nunca hice deporte por dinero, sino porque me gusta, pero necesito ver si hay una reestructuración, porque no puedo dedicarle todo el día para seis mil pesos, porque tengo una familia que mantener y no me alcanza para la colegiatura de mi niña... esperemos que las cosas se resuelvan y podamos llegar a un acuerdo (con la Conade)".

Iván García Busca estar en París 2024

Por el momento, Iván García se encuentra en rehabilitación tras haber sido intervenido quirúrgicamente en las dos rodillas. Y a poco más de dos años de distancia espera poder asistir a París 2024, que serían sus cuartos juegos olímpicos e ir por una segunda medalla, ya que recibió una petición especia.

"Sí es mi sueño y más porque mi niña me lo pidió, me dijo ‘papá yo quiero que vayas a unos Juegos Olímpicos’, y le respondí ‘Ivana, acabó de ir’, y me dijo ‘es que me quedé dormida, no te pude ver y quiero verte’, entonces me llegó mucho. A mediados de año comenzaré a prepararme rumbo al siguiente año que será muy largo y muy bonito, porque hay Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y Copa del Mundo, entonces será un año muy fuerte donde se reparten plazas olímpicas", dijo Iván García.