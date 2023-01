"¡Aaaaah! ¡Medio Metroooo!": ¿Quién no ha escuchado esta frase viral en las últimas semanas? Y es que el bailarín llamado José Eduardo quien se ha hecho popular bajo el apodo de Medio Metro, se ha convertido gracias a las redes sociales en todo un fenómeno de masas y este 22 de enero, estaba anunciada su presentación en Puebla en un baile de sonidero sin embargo, se confirmó la peor noticia para sus fans quienes querían ver sus populares movimientos de baile en la pista.

Y es que sus pasos de baile se han vuelto auténticos referentes para los usuarios de TikTok ya que ha sido en esta red social en la que José Eduardo ha adquirido fama al mostrar sus movimientos, que incluso ya tienen nombres como por ejemplo, el paso de “El caballito”, el de “El Chavito del 8”, “El maniquí”, “El pingüino” y “La chaquetita”. Y justo el día de hoy Medio Metro debía acompañar a Sonido Pirata en Puebla, pero hay malas noticias al respecto.

Se confirma lo peor para sus fans: ¿Medio Metro estará en Puebla?

De acuerdo con información proporcionada por el propio ex representante de José Eduardo y confirmada por el medio CENTRAL, un periódico del estado de Puebla Medio Metro no acudirá a este baile sonidero del 22 de enero en San Salvador El Seco, en aquél estado. Y no solo eso, ya que según lo confirmado por el medio ya mencionado el bailarín ya no trabajará de forma exclusiva con Sonido Pirata el cual, sí estará presente en el baile que se llevará a cabo este día.

De acuerdo con lo confirmado por Julián, el propietario del Sonido Pirata, originario de la Ciudad de México el Medio Metro ya se empezará a mover por su cuenta, por lo que el sonidero dejará de contar con el talento de José Eduardo pero las malas noticias no terminan ahí, ya que a través de un Live en Facebook, Sonido Pirata confirmó también su rompimiento con La Cholondrina y El Vocho, otros personajes que acompañaban a este DJ y productor musical, por lo que solo resta saber en dónde se podrá seguir viendo a estos personajes de ahora en adelante.