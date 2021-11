Después de ser tendencia durante todo el día, el trailer de Spider-Man no way home por fin ha sido liberado y las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar.

Memes de Spider-Man: Las reacciones más divertidas al segundo trailer de Spider-Man no way home

Más que Eternals, Shang-Chi e incluso Black Widow, el estreno por el que todos los fanáticos de Marvel están esperando es sin duda el de nuestro arácnido favorito. Y este martes 16 por fin hemos podido disfrutar del segundo trailer Spider-Man no way home que por supuesto ha causado muchas e hilarantes reacciones en redes sociales.

Como siempre Marvel es experto en crear expectativa entre sus fanáticos y no dejó pasar esta oportunidad, pues para el estreno del tráiler realizó un evento los multicines Regal Sherman Oaks en Los Ángeles en el que decenas de fanáticos se reunieron en las salas de cines solo para ver este adelanto.



Y el deseo de la mayoría del público era tener alguna confirmación, más allá de las imágenes supuestamente filtradas, de que en esta entrega veremos a los 3 Spidermans que han llegado a los cines formando un multiverso arácnido.

Memes del Trailer 2 Spider-Man: No Way Home

Para desconsuelo de los fanáticos, ese esperado trio aún no es oficial pues el trailer no nos mostró la ya conocida imagen de los tres Hombre Araña juntos. Y esto solo alentó a que los internautas compartieran más rápido que la pólvora sus impresiones y memes del trailer de Spider-Man no way home.

Por obvias razones, el tema favorito de los memes de Spiderman después del lanzamiento de su segundo adelanto es sobre aquellos que esperaban que en el trailer ya se mostrara a Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield peleando juntos.

Lo que nadie esperaba era la mención de un personaje muy querido de las caricaturas. Porque tal vez no tuvimos 3 Spidermans, pero sí nos quedamos con una referencia a Scooby-Doo por parte de Doctor Strange.

Si bien aún no podemos eliminar por completo la posibilidad de que el único Spiderman en pantalla sea Tom Holland, algunos momentos en el trailer mantienen la esperanza de que podamos ver a Tobey Maguire y Andrew Garfield volver a portar el traje del Hombre araña.