Desde que las redes sociales llegaron a nuestra vida los memes marcan cada momento importante. Por eso, si queremos recordar cómo fue este año debemos echar un ojo a los mejores memes del 2021.

Una imagen dice más que mil palabras y esto queda muy claro en el caso de los memes, con los que tan solo con verlos nos llevan a recordar ese momento en el que se hicieron tendencia y todos los contextos en los que comenzaste a aplicarlos.

Memes virales del 2021



Vuélvete a reír con esta recopilación de los memes que se hicieron tendencia y por varias semanas vimos en todas nuestras redes.

Lupe y Joakin

Si hay un meme que marcó este 2021, definitivamente fue el de la conversación de Lupe y Joakin. Esencialmente, se trata de una conversación entre dos personajes en tono chismoso e indignado que debe sí o sí llevar la frase “Ay no” y “Esto ya se salió de control”.



El Juego del Calamar

La serie de El Juego del Calamar es por mucho la serie más popular del año, dejando por detrás a todos los originales de Marvel que también tuvieron sus momentos virales. Pero el éxito de Netflix pudo apreciarse tan solo por sus memes, que inundaron el internet en un segundo y que aún hoy siguen circulando por las redes sociales.

Estos memes ya se han convertido en un clásico.

Vacunación

Los memes suelen surgir de momentos o eventos relevantes en la sociedad, para que muchos logren sentirse identificados y la imagen pueda viralizarse rápidamente. Este es el caso de los memes que surgieron alrededor de la vacunación.

Estos memes podrían dividirse en diferentes categorías por sí mismos, los antivacunas, las reacciones e incluso los errores en la inscripción, como cuando toda una generación necesitó buscar el significado de “postración”.

Oxxo

En este momento TikTok es una de las plataformas más importantes y de donde más memes hemos obtenido. Y así como en estos momentos “Bendiciones la Pepo” es el hit, hace unos meses la imagen del “niño del Oxxo” acompañado de su clásico “mmm” y cara de travesura inundó todas las redes sociales por varias semanas.

"¿Y no me hará daño así?"



Los animales siempre terminan por romper el internet, este es el caso del changuito del meme "¿Y no me hará daño así?". Esta imagen es un gran éxito porque no solo se adapta a cualquier tema que te imagines, también el monito que lo protagoniza es adorable.

Spider-Man

Sin lugar a dudas Spider-Man fue la película más esperada del 2021, largas filas para su estreno, spoilers en cada rincón del Internet y memes para dar y regalar. Es por esto que las imágenes de este superhéroe rompieron el internet, desde la versión de Toby hablando con Mary Jane hasta el ya clásico de clásico encuentro de 3 Hombres Araña.