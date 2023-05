Uno de los regalos y detalles más obsequiados ese día son l as flores y en la CDMX hay varios lugares en diferentes puntos de la ciudad, donde puedes adquirirlas, pero hay otros donde podrías encontrarlos a un mejor precio, te decimos de cuáles se trata, porque seguramente habrá uno muy cerca de tu casa.

El 10 de mayo está a la vuelta de la esquina, por tal motivo, te dejamos los mejores tips de Mercados de Flores que hay en la Ciudad de México para que este Día de las Madres 2023 sorprendas a mamá con un lindo arreglo floral, pues es el detalle que no puede faltar este día.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.