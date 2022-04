En solo unos días será el turno del segundo Mercurio retrógrado del año, cuya influencia en el horóscopo podría causar conflictos o desacuerdos. Descubre cuándo es Mercurio retrógrado de Géminis a Tauro 2022 y cómo usarlo a tu favor según tu signo del zodiaco.

De acuerdo a la astrología, la segunda retrogradación del año sucederá en primavera y tendrá una fuerza especial, para la cuál debemos estar prevenidos. Aunque se sabe que Mercurio retrógrado significa una etapa negativa, existe la forma de sobrellevar su energía y hacer que no te afecte.

De acuerdo al portal especializado de Horoscopo Negro, este fenómeno nos va a recordar lo importante que es reducir la velocidad de nuestra vida de vez en cuando y a diferenciar bien lo que nos conviene, de lo que no nos hace bien.

¿Qué es realmente Mercurio retrógrado?

Su nombre se debe a que desde la Tierra parece que Mercurio estuviera retrocediendo, aunque la ciencia define el fenómeno sólo como una ilusión óptica, para la Astrología se vincula con un fenómeno que crea épocas complicadas para todos los signos del zodiaco y tiene influencia en temas de tecnología, comunicación y más.

¿Cuándo será Mercurio retrógrado de Géminis a Tauro 2022?

El segundo Mercurio retrógrado del 2022 iniciará el 10 de mayo y terminará el 3 de junio de 2022. En la primera mitad estará en Géminis y con ello comienzan a surgir los malos entendidos; después entrará en Tauro y afectará en temas de amor, por lo que puede haber situaciones de celos y reproches.

¿Cómo usar Mercurio retrógrado de Géminis a Tauro a tu favor según tu signo del zodiaco?

Debido a que Mercurio retrógrado estará de Géminis a Tauro, estos signos serán los más afectados, la comunicación se verá afectada por lo que es importante evitar negociaciones, inversiones y cambios de empleo. Descubre cómo afectará a cada signo del zodiaco.

Signos de aire: Acuario, Géminis y Libra

Los más afectados serán los Géminis, se sentirán incomprendidos y podrían verse envueltos en discusiones innecesarias, lo mejor será pensar dos veces antes de responder y dejar de tomarse personal todos lo comentarios, así que puede ser una etapa complicada para las personas públicas, influencers o famosos.

Mientras que para los signos de aire Acuario y Libra, Mercurio retrógrado puede ser muy revelador, vivirán situaciones en las que deberán analizar si la gente que los rodea son en verdad buenas amistades y eso ayudará a alejarse de quienes solo se han acercado por interés o de quienes les complican la vida.

Signos de agua: Cáncer, Escorpión y Piscis

Mercurio retrógrado les ayudará a los nacidos bajo estos signos de agua a replantearse objetivos, debido a que vivirán uno que otro contratiempo, podrán reflexionar sobre lo que es realmente importante y ordenar prioridades. Les ayudará a organizar sus finanzas, ser más atentos en el trabajo y en sus relaciones personales. El ambiente a tu alrededor puede estar tenso, pero será solo temporal y todo se solucionará.

Signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

¡Mucho drama! Con Mercurio retrógrado en Tauro, los temas del amor para estos signos de tierra serán complicados, quizá salgan a relucir reproches del pasado, celos y hasta rumores de traiciones. Esta etapa pondrá a prueba la comunicación en pareja, no te dejes llevar por falsos rumores, confía en tu pareja, eviten discusiones que no llevan a nada y fortalezcan su unión. En temas de amistad podrían surgir desacuerdos, pero todo se va a solucionar, mucho antes de que termine Mercurio retrógrado.

Signos de fuego: Sagitario, Aries y Leo

Si naciste bajo uno de estos signos, notarás que tu ánimo no será el mejor, sentirás que todo el esfuerzo que haces no te está llevando a nada, pero en realidad es solo una prueba para que recuperes la confianza en ti mismo y te des cuenta de que mucha gente a tu alrededor admira tu fortaleza. No confíes en todos y no te dejes llevar por las apariencias.