Toma nota de cómo afectará Mercurio retrógrado Géminis en temas del amor y cuáles serán los signos del zodiaco que vivirán celos, peleas y hasta el regreso e su ex.

Este 10 de mayo en México se celebra una de las fechas más importantes del año, nos referimos al Día de las Madres. Pero en el cielo también sucede algo importante, se trata de Mercurio retrógrado 2022 que va de en marcha atrás sobre Géminis para después estar sobre Tauro, por lo que se esperan días de drama, especialmente en temas del amor. Descubre cómo afectará Mercurio retrógrado en Géminis 2022 a cada uno de los signos del zodiaco.

De acuerdo a la astrología, este año, Mercurio retrógrado sucederá en cuatro ocasiones, a partir de este 10 de mayo hasta el 3 de junio, viviremos el segundo Mercurio retrógrado 2022. El planeta de la comunicación podría traer conflictos en la pareja, el que los ex aparezcan e incluso celos por likes en redes sociales. Así que toma nota de a qué signos afectará.

Aunque el horóscopo nos indica que en Mercurio retrógrado es una etapa complicada, donde hay problemas en las relaciones personales, lo cierto es que también es un momento de rituales y en el que puedes poner a prueba lo fuerte que es tu relación o si aún extrañas a tu ex.

¿Cuáles son los signos que más se verán afectados en el amor en Mercurio retrógrado en Géminis 2022?

Los signos más afectados sin duda serán Tauro y Géminis. Los Géminis suelen ser demasiado sensibles, por lo que un comentario fuera de lugar podría desatar una pelea, lo mejor será no tomarse nada personal y darse cuenta que no todos están en su contra. Los ex de los Géminis podrían volver a aparecer, así que esto será capaz de remover muchas emociones.

Por su parte, los nacidos bajo el signo de Tauro, son de los fuertes e imponentes del horóscopo, pero necesitan necesitan sentirse valorados, así que si no reciben la atención que merecen pueden encelarse, más si ven que su pareja le da like a alguien más o están chateando con un amigo o amiga. Si andas con un Tauro jamás le digas algo como “no exageres”, lo mejor será esperar a que se relaje y hablar con calma las cosas.