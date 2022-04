La película más buscada de la plataforma de streaming Netflix está semana es ‘Metal Lords’, que muestra la historia de dos adolescentes fanáticos del heavy metal, Kevin y Hunter, y sus intentos de formar una banda para participar en un concurso de su escuela. Lo mejor de todo son las referencias, el soundtrack y el cameo de cuatro leyendas del heavy metal. Te compartimos quiénes son, cómo está conformado el elenco y la lista de canciones para que las escuches AQUÍ mismo.

‘Metal Lords’ es producida por D.B. Weiss, escritor reconocido por adaptar los libros de la saga Game of Thrones (Juego de Tronos) a la exitosa serie. También cuenta con la colaboración de Tom Morello, guitarrista de Rage Against The Machine, como productor musical ejecutivo.

Sus referencias musicales te recordarán sin duda a la película 'School of Rock' (2003) con Jack Black, ya que se mencionan bandas como Black Sabbath, Iron Maiden, Judas Priest, Metallica, Anthrax, Slayer, Megadeth, Motörhead, Guns N' Roses, Rage Against the Machine, Pantera, Emperor, Tool, Dio, Meshuggah, Opeth, Slipknot, Mastodon y Lamb of God.

Quién es quién en ‘Metal Lords’

Jaeden Martell es Kevin Schlieb

Isis Hainsworth es Emily Spector

Adrian Greensmith es Hunter Sylvester

Noah Urrea es Clay Moss

Joe Manganiello es Tony Nix

Brett Gelman es el padre de Hunter

Sufe Bradshaw es Dean Swanson

Katie O'Grady es Laurie Schlieb

Michelle Fang es Lisa Randall

Analesa Fisher es Kendall Sarn

Phelan Davis es Rocky Hoffman

¿Quiénes son las leyendas del heavy metal que aparecen en la película?

En una escena en la piscina, Kevin Schlieb ve a cuatro famosos hablándole, las leyendas del heavy metal que aparecen interpretándose a sí mismos en ‘Metal Lords’ son:

Scott Ian , guitarrista fundador de la banda de thrash metal Anthrax

, guitarrista fundador de la banda de thrash metal Anthrax Rob Halford , vocalista de la banda de heavy metal Judas Priest

, vocalista de la banda de heavy metal Judas Priest Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine y ex guitarrista de Audioslave

guitarrista de Rage Against the Machine y ex guitarrista de Audioslave Kirk Hammett guitarrista de la banda de thrash metal Metallica

Lista de canciones de la película ‘Metal Lords’ en Netflix

Metal Gods – Judas Priest

Nameless – Carl Restivo

We Dem Boyz – Mollycoddle

Prelude In G Major – Johann Sebastian Bach

Hail To The King – Avenged Sevenfold

For Whom The Bell Tolls – Metallica

St. James Infirmary – Traditional

Shape Of You – Mollycoddle

Mango Sky – Carl Restivo

The Trooper – Iron Maiden

Painkiller – Judas Priest

War Pigs – Black Sabbath

Blood Thunder – Mastodon

The Mongrel – Carl Restivo

Grinder – Judas Priest

Ace of Spades – Motörhead

One – Metallica

Master of Puppets – Metallica

Total Domination – The Purple Chicken Panda Horses

Whiplash – Metallica

Believer – Mollycoddle

Goldberg Variations ‘aria’ – Johann Sebastian Bach

War Pigs – Skullflower

Dee – Ozzy Osbourne

Cowboys From Hell – Pantera

Trust No One – Zeal & Ardo r

r Since I Don’t Have You – Guns N’ Roses

Machinery of Torment – Skullflower

I’m Broken – Pantera

Machinery of Torment (Single Mix) – Skullflower

Escucha AQUÍ el soundtrack de ‘Metal Lords’