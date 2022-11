Con más de 10 discos de estudio, millones de copias vendidas y una larga lista de tours, una de las bandas más importantes del heavy metal está de regreso a nuestro país con su gira “M72”. Descubre cuánto cuestan los boletos de Metallica en el Foro Sol y cuándo salen a la venta. ¡Serán cuatro conciertos!

El tour M72 llegará a México promovida por Live Nation y OCESA y una parte de las ganancias se destinará a la fundación de la banda All Within My Hands, que da becas y apoyos a las comunidades que han apoyado a la banda. Así que si eres fan de temas como “Nothing Else Matters”, “Enter Sandman”, “One” y “Seek & Destroy”, definitivamente vas querer estar ahí.

Cada concierto de Metallica en México contará con un nuevo y espectacular diseño de escenario redondo, que reubica el famoso Snake Pit en el centro.

Fechas de Metallica en México

Metallica tocará dos fines de semana en México, cada show con un setlist y bandas abridoras completamente diferentes.

Viernes, 20 de Septiembre 2024 - Foro Sol, CDMX

Domingo, 22 de Septiembre 2024 - Foro Sol, CDMX

Viernes, 27 de Septiembre 2024 - Foro Sol, CDMX

Domingo, 29 de Septiembre 2024 - Foro Sol, CDMX

¿Cuándo salen a la venta los boletos de Metallica en México 2024?

La venta comenzará con abonos de dos días en Ticketmaster, se trata del abono I Disappear y el debut de boletos con descuento para los fans menores de 16 años.

PREVENTA de boletos para Metallica en México 2024

La preventa inicia el jueves 1 de diciembre a las 14 horas con Citibanamex de los abonos de dos días en www.ticketmaster.com.mx, DANDO CLIC AQUÍ, para después adquirir el vinilo y/o el CD de 72 Seasons en Ticketmaster Shop.

VENTA GENERAL de boletos para Metallica en México 2024

Los boletos de un solo día estarán disponibles en la venta general a partir del 20 de enero.

¿Cuánto cuestan los boletos de Metallica en México 2024?

Aunque el costo no ha sido confirmado por Ticketmaster, se espera que el precio de los boletos ronde entre los 900 y 2,000 pesos aproximadamente por fecha.