Paola Schietekat Sedas, una mujer mexicana que vivía en Qatar donde trabajaba en el Comité Organizador de la Copa del Mundo 2022, sufrió un abuso sexual, y tras denunciar este hecho ante las autoridades de aquel país el caso dio un giro y terminó acusada de tener relaciones extramaritales por lo que fue sentenciada a una condena de 100 latigazos y siete años de cárcel.

El pasado 6 de junio de 2021, una persona a la que Paola Schietekat Sedas consideraba un amigo de la comunidad latina en Doha -capital de Qatar- ingresó por la noche a su departamento mientras dormía y abusó de ella. Así lo relató en un artículo detallado que publicó tiempo después: "Después de un forcejeo breve, pues su fuerza sobrepasaba la mía, terminé en el piso. Horas después, me salieron moretones en todo el brazo izquierdo, el hombro y la espalda. Mantuve la cabeza fría: le avisé a mi mamá, a un colega del trabajo y documenté todo con fotos, para que mi memoria, en un intento de autoprotección, no minimizara los eventos o borrara por completo parte de ellos".

Paola Schietekat Sedas logró obtener el certificado médico que demostraba la agresión de la que fue víctima y recurrió al Cónsul de México en Qatar, Luis Ancona, con quien acudió a denunciar la violación ante la policía de aquel país. El Cónsul, sin dominar el idioma árabe y sin conocer plenamente las leyes qataríes, le recomendó "ir a las últimas instancias".

¿Qué pasó con el caso de Paola Schietekat Sedas?

La ciudadana mexicana con formación en Economía, Antropología y Política contó en su artículo que "firmé la declaración en árabe y di los datos del agresor. Horas después, a las nueve de la noche, me hablaron por teléfono para acudir urgentemente a la estación de policía". Así lo hizo porque "si no iba, mi denuncia sería descartada. Tomé un taxi. Al llegar a la estación, los policías pusieron delante de mí a mi agresor".

En la estación de policía Paola Schietekat Sedas fue sometida a un interrogatorio de tres horas en árabe y le exigieron una prueba de virginidad ya que su agresor declaró que ella era su novia y habían tenido relaciones sexuales con el consentimiento de ambos. Entonces fue acusada de tener relaciones extramaritales.

“En Qatar, tener una relación extramarital se paga con hasta siete años de cárcel, y en algunos casos la sentencia incluye cien latigazos. De un momento a otro, mi denuncia ya no importaba. La policía refirió el caso a la fiscalía pública", añadió Paola Schietekat Sedas quien fue obligada a entregar su teléfono celular para no ir a prisión.

Con el apoyo del Supreme Committee for Delivery and Legacy, entidad responsable de la organización de la Copa del Mundo Qatar 2022, Paola Schietekat Sedas logró salir de Qatar y regresar a México. “Nunca había respirado con más alivio que cuando me sellaron el pasaporte", expresó con el pesar de haber perdido la oportunidad de participar en los preparativos del Mundial y de tener prohibido el regreso a Qatar donde para cerrar el caso debía casarse con su agresor.

De esta manera, Paola Schietekat Sedas libró la obligación de cumplir la condena de 100 latigazos y siete años de cárcel. Pero su agresor fue absuelto. Tras denunciar las deficiencias en la intervención de la Embajada y del Cónsul, ya en México se reunió con Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), para solicitar su respaldo y ayuda para resolver el caso y solicitar, mediante acción diplomática para que la economista, antropóloga y politóloga pueda volver a Qatar.

"Agradecí a Paola su visita y la conversación. El Consultor Jurídico de la SRE, nuestro mejor abogado, se hará cargo de defenderla y de que sean respetados todos sus derechos como ciudadana mexicana. Le reconocí su valentía y resolución", publicó Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter.