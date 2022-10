Mary José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, anunciaron este miércoles en conferencia de presna que la postulación de México para ser sede de los Juegos Olímpicos de 2036 fue aprobada por el Comité Olímpico Internacional.

Apenas en el mes de junio Marcelo Ebrard se reunió con deportistas mexicanos y directivos de federaciones nacionales quienes le propusieron la idea de postular a México a organizar los Juegos Olímpicos por segunda vez en la historia; el gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador dio su visto bueno a la idea y Mary José Alcalá hizo las gestiones pertinentes ante el Comité Olímpico Internacional.

A seis meses de que el Comité Olímpico Mexicano cumpla 100 años de su fundación, su presidenta Mary Jose Alcalá anunció que estemos iniciando el camino para ser nuevamente los organizadores de los Juegos Olímpicos en 2036. Desde el pasado 7 de julio México está considerado por el Comité Olímpico Internacional para competir y ser sede para los Juegos Olímpicos".

El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer los primeros pasos a seguir para la candidatura de México a ser sede de los Juegos Olímpicos; primero integrar un comité promotor de México, con personalidades destacadas; después realizar los estudios que solicita el COI y determinar qué ciudades mexicanas aspiran a ser la sede estos Juegos Olímpicos de 2036.

México busca los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040

"Nuestra meta es traer los Juegos Olímpicos a México en 2036 y, si no, en 2040, porque así es como funciona el sistema, te apuntas para un año y a los cuatro años puedes volver a competir si la candidatura no resultó electa", dijo Marcelo Ebrard quien presumió a México por tener una democracia sólida, por tener la economía número 15 del mundo y por ser una potencia deportiva. "Entonces no veo por qué no podríamos organizar unos Juegos Olímpicos. Si México se propone algo es porque lo vamos a lograr". La primera vez que México albergó la máxima fiesta deportiva del mundo fue en 1968.