El legendario goleador brasileño Edson Arantes do Nascimento o más conocido en todo el planeta como: Pelé, falleció este jueves 29 de diciembre en Brasil y por tal motivo, en Bolavip recordamos que en 2020 declaró a México como su lugar favorito para jugar al futbol y agradeció "de corazón todo el cariño y toda la atención", durante la celebración de los 50 años de la Copa del Mundo de 1970, que lo catapultó como astro al conquistar su tercer título mundial.

El mítico atacante del club Santos de Brasil falleció este jueves a los 82 años de edad y fue catalogado como uno de los mejores exponentes en la historia del fútbol y sus hazañas en la cancha serán inolvidables; recientemente, durante la Copa del Mundo de Qatar 2022 estuvo activo en las redes sociales y sus millones de aficionados alrededor del mundo estaban pendientes de su salud, mientras se encontraba hospitalizado en Sao Paulo.

La Copa Mundial de México 1970 es considerada como una de las mejores ediciones de todos los tiempos y que siempre será recordada por el título que consagró a la Selección Brasileña como una potencia al adueñarse del trofeo Jules Rimet, pero sobre todo, porque Pelé se catapultó en aquel entonces como astro al ganar su tercer y último campeonato del mundo.

Pelé, durante la celebración de los 50 años de uno de los mejores torneos en la historia por el nivel futbolístico y por el ambiente que generó la afición mexicana, confesó todo su cariño por nuestro país al catalogarlo como su lugar favorito para jugar, en un video que publicó Marcelo Ebrard, actual Secretario de Relaciones Exteriores. O Rei, durante su emotivo mensaje, reveló que "de todos los viajes de mi carrera, todo el mundo me pregunta, ¿cuál es el mejor (país), en cuál te divertiste más? Un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que me dieron y por cómo me trataron, hasta el día de hoy digo nuevamente, fue México".

El legendario goleador se extendió y añadió que "el pueblo mexicano fue muy cariñoso con Brasil y digo con Brasil, porque soy brasileño y ellos me trataron a mí y a la selección brasileña maravillosamente. Olvidando el fútbol, éramos bien recibidos en cualquier lugar al que íbamos y después con el premio que Dios nos dio de ser Campeones del Mundo en México, a la afición mexicana le agradezco de corazón todo el cariño y toda la atención que nos dieron".

Descárgate la app de Bolavip y seguí toda la información de tu equipo favorito al instante en: https://bit.ly/BV-app22