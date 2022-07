La creencia de que la práctica del futbol americano es exclusivo para hombres es errónea. Pese a ser un deporte de contacto catalogado “rudo”, las mujeres también poseen las capacidades físicas para practicarlo en niveles altamente competitivos. Así lo considera Tracey Curtis, coach certificada por la USA Football y miembro de la organización de New York Giants que fue la primera mujer en jugar a nivel semiprofesional con los Connecticut Giants en 2003 como back defensivo.

A partir de esa experiencia se dio cuenta de que otra oportunidad de acceso para las mujeres en el futbol americano está en el coacheo. El desarrollo de cualidades analíticas, operativas y funcionales encuentran en la especialización opciones de incursionar en este deporte desde equipos colegiales hasta equipos profesionales. Con base en un reporte del Institute for Diversity and Ethics in Sport (TIDES), un total de 12 mujeres se desempeñaron como entrenadoras de posiciones en la NFL, lo que impuso un récord en ese rubro.

“Me entusiasma saber que cada vez hay más mujeres que se acercan a este deporte. Primero lo hacen como aficionadas y eso es muy importante porque empiezan por entender las reglas, lo que hace ver que va más allá de lo físico. En cuanto deciden jugarlo descubren valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la importancia del esfuerzo individual. Son valores que además les ayudan en su vida diaria, o cuando deciden formarse como coaches”, comenta a Bolavip México.

Otro aspecto que le entusiasma es colaborar con infancias y adolescencias dentro y fuera de Estados Unidos con la realización de clínicas o campamentos. En México, por ejemplo, ha encontrado con agrado un nicho relevante de pequeños que se aficionan por el futbol americano viéndolo como una forma de mejorar su calidad de vida.

“Cuando entrenas a una niña o un niño, no estás preparando a un posible futuro atleta, sino también estás contribuyendo a la formación de un mejor ser humano. Los aleja de adicciones, potencializan su pensamiento en la toma de decisiones, desarrollan el orden, aprenden a convivir con personalidades distintas. México tiene gran potencial en niñas y niños que pueden jugar o analizar este deporte. Así como hay futuros jugadores, hay además futuros estrategas”, nos dice.

Tracey estará de visita en nuestro país para participar en Deportium 2022, evento en el que impartirá una clínica y compartirá sus experiencias como coach que se ha ganado respeto en la NFL. Para concluir, Curtis habló sobre lo que significa para ella visitar nuevamente nuestro país: “Deportium 2022 es una idea extraordinaria porque concede al público en general, deportistas y profesionales del deporte converger al mismo tiempo en un objetivo común, que es aprender. Así como yo comparto mis conocimientos, alguien más me comparte los suyos. Es una retroalimentación que nos ayuda y conviene a todos para ser mejores en lo que hacemos”.