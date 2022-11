México vs Argentina: Estas son las predicciones para la Selección Mexicana en Qatar 2022

Las predicciones para el México vs Argentina están a flor de piel, hasta el momento no se ha manifestado Taiyo la nutria que ha acertado en algunos partidos de la actual justa, pero sí astrólogos y hasta la propia Alexa y todo para ver cuál será el resultado del Tricolor este sábado ante la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022.

El cuadro del Tata Martino está velando armas pues sabe que es un partido definitorio ya que la victoria la necesitan ambas selecciones si es que quieren aspirar a pasar a la siguiente fase que son los Octavos de Final, pues aunque no era un Grupo fácil, todo se volvió más complicado tras el triunfo de Arabia Saudita, una victoria ante Argentina que rompió todas las quinielas en el inicio de la Copa del Mundo.

Pero hoy no queda más que esperar a que el Tri salga con toda la actitud y su mejor futbol para vencer a uno de sus peores “cocos” de la historia, para eso ya tuvimos la primera mala noticia, pues la pitonisa Mhoni vidente ha dicho que México vivirá su peor mundial. Te dejamos algunas predicciones que rondan en las redes sociales sobre el partido de Tri este sábado.

Mhoni Vidente

La vidente aseguró no solo ahora, sino semanas atrás que México no tendrá una buena actuación en Qatar 2022 e incluso sería la peor actuación, por tal motivo ante Argentina ve un descalabro y un empate ante Arabia Saudita, resultados que pondrían a México en un avión de regreso a casa.

Brujo mayor

Por otro lado está el astrólogo Antonio Vázquez, mejor conocido como el Brujo Mayor quien señaló todo lo contrario, pues ve al Tri en Octavos de Final a pesar de que habrá derrota ante Argentina este sábado.

Alexa

Por otro lado está Alexa, la asistente virtual que creó y comercializó Amazon, quien al preguntarle “Alexa, ¿Quién va a ganar: México o Argentina?”, respondió lo siguiente: “Las historias, las figuras y el nivel apuntan a un triunfo albiceleste, pero cuando México está en el campo todo es posible, pregúntale a los Alemanes en 2018". Pero para motivar a los mexicanos Alexa le da ánimos y señaló al final: "Creo que lo gana México no sin sufrir bastante".