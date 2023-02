La pitonisa más famosa de México, Mhoni Vidente ha salido a aclarar si está embarazada o no y es que durante su participación en el programa Heraldo TV, donde comparte a lo largo de cada semana sus mejores y más sorprendentes predicciones, decidió antes, dejar en claro un rumor sobre su vida personal.

Y es que según la cubana, algunos de sus seguidores la cuestionó por lucir una pancita algo abultada, por lo que comenzó el rumor de que podría estar embarazada y este miércoles esto fue lo que respondió a todos sus fans.

“Yo no sé por qué les gusta cuestionar mi vida sexual, ayer comí frijoles, por eso estoy un poco inflamadita, pero no estoy embarazada, ya no estoy en edad para criar a un hijo, ahorita quiero uno de 30, ya criado”, señaló la vidente.

No suficiente con aclarar la situación, Mhoni se levantó de la silla del set para lucir su pegado vestido plateado con destellos, el cual le quedaba pegado al cuerpo, donde no se le ve rastro de un embarazo, sino su espectacular figura.

¿Mhoni Vidente puede tener hijos?

La famosa vidente se sometió a una reasignación de sexo cuando tenía apenas 17 años y aunque ahora es mujer, su cuerpo de forma natural no podría sostener un embarazo tradicional. Pero sí podría convertir en madre mediante otros métodos como vientres de alquiler