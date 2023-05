La cubana aseguró que dichas predicciones son por el ángel apocalíptico del mes de mayo, quien visualizó, a través de él, un temblor que se originará en Michoacán, aunque no hay fecha exacta, pero no será de gravedad, aunque sí podría ser de una intensidad de 7.6 y 7.9, solo un aviso “para voltear otra vez al cielo, y saber que Dios y la Virgen María dominan completamente al pueblo Azteca”, señaló.

Como cada inicio de mes, Mhoni Vidente ha lanzado las predicciones que podrían cumplirse en los próximos 30 días en México y el continente americano, pues e ntre ellas la pitonisa aseguró que el ambiente no será el más óptimo, pues se esperan fenómenos naturales y posibles cambios climáticos.

