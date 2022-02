¡En qué momento llega este contenido a Amazon Prime! Caprichoso como es, el destino hizo de las suyas para que la miniserie coincidiera en un periodo crítico y decisivo para la selección cafetera. La producción de Mi Selección Colombia jamás imaginó que su lanzamiento iba a sincronizarse con la mortificación de toda una nación rumbo a la Copa del Mundo. Y eso le da un plus de mayor relevancia.

Ironías de la vida, se estrenó el mismo día que Colombia cayó en casa ante Perú y encendió así las alarmas para peligrar su clasificación mundialista, incluso el boleto al repechaje. Por si fuera poco, el equipo dirigido por Reinaldo Rueda sumó su séptimo partido eliminatorio sin poder anotar un solo gol.

Bajo ese contexto, Mi Selección Colombia marca una diferencia respecto a otros contenidos de corte futbolero que llegan a las plataformas de streaming. ¡Vaya paradoja! Muestra una realidad del seleccionado cafetero durante las actuales eliminatorias sudamericanas al mismo tiempo que la realidad de ese mismo equipo en las mismas eliminatorias es distinta a lo que se ve en pantalla. Hasta pareciera que es una historia escrita por Christopher Nolan.

Y es que la miniserie de seis capítulos de 30 minutos de cada uno muestra la resurrección colombiana tras la goliza de 6-1 recibida ante Ecuador en Quito. Después de esa humillación, en el proceso de Rueda como entrenador, los cafeteros recuperaron el ánimo para enderezar el rumbo con triunfo de visita contra Perú y un empate de local frente a Argentina. Posterior a ese par de juegos tuvo una buena participación en Copa América llegando hasta semifinales y quedándose con el tercer lugar.

El sentimiento que visibiliza e impregna Mi Selección Colombia también resalta por la presencia de Maluma, quien con voz en off se mete en el papel de un hincha más para narrar la pasión futbolera que caracteriza a los colombianos mediante su combinado nacional. En este sentido fue un acierto apelar a una voz popular y no al recurso de un comentarista deportivo.

“Queríamos tener un narrador que nos ampliara la audiencia, un narrador que no viniera del futbol y que lo contara desde otro ángulo. Maluma leyó los libretos, le puso su propio toque. La pasión no se aprende, no se actúa, y él la desborda de forma genuina en este trabajo”, comenta Pedro Dávila, productor de Mi Selección Colombia, a Bolavip México.

Sin embargo, ese tono pasional que manifiesta Maluma en combinación con lo que acontece en la intimidad del vestuario cafetero contrasta con la garganta atorada de millones de colombianos en estos instantes. Así las cosas, definitivamente este no es un contenido más sobre futbol.