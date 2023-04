Ni la participación de la youtuber con más seguidores en México, Kimberly Loaiza , pudo ayudar a no sumar un fracaso más a la carrera de Adal Ramones, quien no la ve llegar desde que concluyó su proyecto de “Otro rollo”.

El regreso de Adal Ramones a la televisión mexicana no ha resultado lo que se esperaba y menos el reality show “Mi Famoso y yo”, el cual se estrenó hace un mes y ahora ya tiene fecha para llegar a su fin, misma que tuvieron que adelantar debido a la baja audiencia.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.