La actriz Michelle Rodríguez ha dado mucho de qué hablar desde su portada en la revista Marie Claire, donde desató varias críticas debido a su peso, ya que existieron personas que lo ven como un tema de gordofobia, pero otras de aceptación hacia su físico, por tal motivo la prensa le cuestionó si ya se había puesto una banda gástrica, pregunta que le incomodó y molestó.

“Creo que son cosas personales, primero, ¿no? O sea, un poco lo que dices, no creo que a Guillermo del Toro le estén preguntando estas cosas y creo, definitivamente, que cuando hablamos de la aceptación, de la salud y el respeto, necesitamos aprender a pensar que los demás son personas”, comentó Michelle Rodríguez.

¿Ya se puso banda gástrica Michelle Rodríguez?

Aunque se molestó, la prensa se salió con la suya, ya que respondió al cuestionamiento sobre el tratamiento para bajar de peso, aclarando sus razones de por qué no lo ha hecho.

“Claro que lo he pensado, no es algo que se le ocurra a alguien nada más porque sí hay gente que no le gustas, hay gente que tira ‘hate’ y te dice: ‘Guácala tú’, claro que te sientes en la necesidad de solicitar ayuda para caber”, dijo.