¿Sabes qué es la Cuaresma? Más que dejar de comer carne roja y preparar platillos a base de pescado, este periodo marca el inicio de la celebración más importante de los católicos y aquí vamos a explicarte cuándo es el miércoles de ceniza 2022, qué relación tiene con la Cuaresma y por qué se celebra.

De acuerdo a la empresa de estadísticas y datos Statista, hasta el 2020 los católicos representaban al 77,7% de la población mexicana. Esto significa que el periodo de Cuaresma y Semana Santa es una temporalidad reconocida en la mayoría del país.

Aun así, no muchos saben qué es la Cuaresma o cuándo inicia. En esta nota podrás encontrar todo lo que necesitas saber de este tiempo litúrgico.

¿Qué es la Cuaresma?

La Cuaresma son los 40 días anteriores al domingo de Pascua, en el que la iglesia invita a los creyentes a prepararse espiritualmente para la celebración de la resurrección de Cristo arrepintiéndose de sus pecados y realizando penitencia por ellos. En este periodo los fieles deben reflexionar, realizar actos de caridad y hacer pequeños sacrificios como modo de preparación.

Este espacio de tiempo no fue elegido al azar, el tiempo de reflexión y sacrificio se comienza 40 días antes de la Pascua como alusión a la Biblia, como los 40 días de diluvio, 40 años que el pueblo de Israel deambuló en el desierto con Moisés y los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de iniciar su vida pública.

¿Qué días se realiza ayuno y abstinencia de carne roja?

La tradición dice que durante la Cuaresma no se puede comer carne roja porque la carne en general representa el cuerpo crucificado de Cristo. Además, la carne roja está asociada a los banquetes de las celebraciones y este tiempo debe ser visto como un periodo de luto.

Sin embargo, la costumbre no prohíbe comer carne roja los 40 días de la Cuaresma, esta tradición se limita a los días de ayuno y abstinencia. En los que los fieles deberán permanecer en ayuno, pero si esto no es posible, pueden optar por no comer carne roja.

Los días de ayuno y abstinencia son todos los viernes de este periodo, el miércoles de Ceniza y el viernes Santo.

Miércoles de ceniza 2022: ¿Cuándo inicia la Cuaresma 2022?

La Cuaresma inicia con el miércoles de Ceniza que este año será el 2 de marzo del 2022 y terminará el domingo de Pascua el 17 de abril del 2022.