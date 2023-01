Luego de que se reportara que un OVNI fue grabado en la Ciudad de México, en redes sociales cientos de usuarios lograron captar al objeto en fotos y videos que le han dado la vuelta al mundo ya que este avistamiento llamó la atención no solo de los mexicanos, sino de los noticieros que al rededor del mundo replicaron esta información. Y si tú no has visto los videos y fotos de este fenómeno, aquí podrás encontrarlos.

No es extraño que este tipo de sucesos ocurran en la capital del país ya que los últimos meses han sido de locura en esta ciudad y los ejemplos sobran: primero, el avistamiento de un presunto puma en las inmediaciones del metro Tacuba; luego los constantes accidentes en el metro. Y ahora, resulta que los platillos voladores se han hecho presentes en el cielo de la CDMX.

Aquí están los videos y fotos del OVNI grabado en la CDMX

Como si se tratara de un episodio de Stranger Things, cientos de videos y fotos del OVNI grabado sobrevolando la CDMX fueron compartidos por usuarios de redes sociales quienes, con ayuda de sus smartphones pudieron registrar el peculiar hecho que tuvo lugar hace unos días en la capital del país, cuando cerca de las 8 de la noche una usuaria de Twitter cuyo nombre de usuario es @palomaloz decidió compartir en su cuenta videos de los que vio.

Sin embargo no fue la única ya que otros usuarios de esta y otras redes sociales compartieron las fotos y videos que habían tomado acerca de este fenómeno, que dejó impactados a muchos sobre todos, a quienes siguen de cerca este tipo de avistamientos. Las fotos también contribuyeron a volver viral este suceso, como las que tomó el usuario @cmjimenezxto. Y esto llamó la atención del investigador más reconocido de este fenómeno, Jaime Maussán.

No es la primera vez que los OVNIs visitan la CDMX

Luego de que el periodista que sigue a los Objetos Voladores No Identificados, Jaime Maussán entrara a la tendencia, mencionó que esta no era la primera vez que se ve este tipo de fenómenos en los cielos de la capital del país, puesto que el pasado 26 de noviembre de 2022 el investigador subió a su cuenta de Twitter las imágenes de unos objetos que sobrevolaban por encima de la zona de Picacho - Ajusco, los cuales también habían sido compartidos por la usuaria @palomaloz. ¿Seguirán apareciendo estos fenómenos en la CDMX? Solo el tiempo lo dirá.