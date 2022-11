Mírame y no me toques: ¿Cuáles son los signos más bravos?

Todas los signos del zodiaco tienen su carácter y eso bien lo saben los astrólogos, que son quienes estudian la influencia de los astros en la personalidad de los diferentes integrantes del integrantes del zodiaco. Pero así como existen algunos de estos que son imperturbables y es muy difícil hacerlos enojar, hay otros que a la menor provocación pueden explotar, asustando a quienes están a su alrededor. Si bien no son muchos, vale la pena conocer cuáles son los signos más bravos, para saber con quién no meterse.

No es un secreto que algunos de ellos poseen una paciencia muy corta y pueden reaccionar muy mal cuando alguien se ha metido con lo que consideran importante. Pero también hay otros signos que a pesar de ser muy pacientes, cuando se les provoca demasiado, pueden ser hasta peligrosos. Por ello es mejor saber con quiénes no meterse.

Estos son los signos más bravos del zodiaco

Aries, Tauro, Cáncer, Escorpio y Piscis tienen este reconocimiento ya que cuandp alguna persona o situación los abruma, son capaces de todo con tal de volver a recuperar la tranquilidad que tenían. Pero, ¿por qué estos signos son así? La respuesta a esa pregunta está a continuación.

Aries

El primer signo del zodiaco es ampliamente reconocido por ser uno de los más pacíficos entre los 12 sin embargo, cuando alguien o algo ha abusado de su paciencia es momento de alejarse por que tal y como el carnero que representa a este signo, buscará tomar el suficiente vuelo para embestir a quien o quienes acaben con su tolerancia. Esto se debe a que Aries está lleno de energía y entusiasmo y a que al ser un signo de fuego es un ser pasional. Por ello cuando su pasión se desborda, puede ser algo muy bueno, o una auténtica tragedia.

Tauro

Un caso similar al de Aries ya que este signo por lo general es tranquilo debido a que pertenece al elemento tierra, por lo que le encanta la estabilidad y es un ser de ideas fijas. Además es muy práctico y cuando hay problemas usan el sarcasmo y el humor para alejarse de ellos debido a que tienen un talento natural para alejarse de los conflictos. ¿Por qué? Por que ni a él mismo le gusta verse cuando se le colma la paciencia, ya que como un toro, arrollará todo lo que esté a su paso y que le haya colmado la paciencia.

Cáncer

Este signo se caracteriza por ser uno de los más sensibles y empáticos, además de ser unos auténticos soñadores debido a su gran nobleza. Incluso estas características hasta podrían ser las causantes de que a veces los demás quieran aprovecharse de él. Pero hay una clave para despertar toda su furia: meterse con su familia. Una vez que ocurre esto, Cáncer puede incluso tomar decisiones drásticas contra quien o quienes le hayan hecho enojar. En este estado emocional, realmente puede mostrar su faceta más oscura.

Escorpio

Un signo contra el que de plano es mejor no meterse: si bien Escorpio es un signo que se deja llevar por sus pasiones, cuando alguien le provoca no suele seguir a sus instintos y si puede, evitará la confrontación. ¿Por qué? Pues por que para él la venganza toma tiempo y es un plato que se come frío. Y es que con un planeta como Plutón como principal regente lo mejor es evitar con este signo ya que este cuerpo celeste también representa al Dios del Inframundo griego: Hades, quien desde la oscuridad puede guiar a Escorpio en su lado más oscuro cuando se le hace enojar.

Piscis

Este es otro de los signos sensibles del zodiaco pero además, son unos soñadores empedernidos y unos idealistas que quieren aplicar su imaginación para hacer del mundo un lugar mejor, debido a que el planeta que los rige, Neptuno, también influye sobre el agua y los mares, lo que hace que a veces el humor de este signo cambie constantemente. Sin embargo, cuando alguien o algo lleva al límite su paciencia, Psicis incluso puede actuar de forma poco racional para hacer sufrir a quien le hizo daño.