Una de las polémicas más recordadas fue en ESPN, luego de que José Ramón Fernández le dijera que “Calladita se veía más bonita” a lo que Miros le respondió, despertando la molestia del conductor, pero no pasó a mayores y ni una disculpa.

A través de redes sociales, los fans de Miroslava le aplauden que haya regresado a la televisión, pues es de las pocas mujeres que reúnen todos los requisitos para romper los estándares de que no hay bonita, inteligente y que sepa de deportes, por eso cada que hay Champions seguramente su nombre lucirá en las redes sociales como hoy.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.