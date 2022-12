La euforia por la Copa Mundial llegó a todas las redes sociales, incluyendo OnlyFans, donde muchas aficionadas han demostrado su pasión por el futbol y su admiración por los jugadores, tal es el caso de la modelo Paola Saulino, fan de Cristiano Ronaldo, que se ha convertido en tendencia por arremeter contra Georgina Rodríguez, pareja del CR7.

Paola Saulino se suma a otras aficionadas de futbolistas en OnlyFans, como Jessica Sodi que le envió un atrevido mensaje al futbolista Hirving "Chucky" Lozano, Karely Ruiz que le dedicó un corazón a Kevin Álvarez o Suzy Cortez que festejó en grande el triunfo de Lionel Messi.

Paola Saulino es una modelo italiana de OnlyFans de 33 años, que se hizo famosa después de proponer una gira por todo el mundo para estar con los hombres que votaron "no" a un referéndum a las reformas constitucionales de su país en 2017; poco después su nombre volvió a ser noticia al revelar que tuvo un romance con una estrella del Chelsea, pero terminó cuando se enteró que el jugador de la Premier League tenía novia.

Esta vez, la estrella de la plataforma de paga arremetió contra la influencer y pareja del CR7, escribiendo en sus redes sociales:

"Prefiero la humildad de la madre del jugador de Marruecos a la actitud altanera y arrogante de Rodríguez, que sólo tiene que agradecer a Ronaldo no seguir siendo una dependienta. Ahora quiere hablar de futbol comentando las opciones del seleccionador de Portugal, como si supiera de esquemas tácticos y técnicos. Ser la novia de Ronaldo no la convierte en una experta en futbol. Es mejor para ella que siga siendo la ‘novia de’ sin entrar temas en los que no es competente", declaró Saulino.