La música está de luto después de que se confirmara la muerte de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters. Y en honor a este gran artista hemos hecho una recopilación de momentos memorables de Taylor Hawkins.

A tan solo 10 días de su última presentación en México, el baterista de Foo Fighters murió en Colombia por causas aún desconocidas. Y fue precisamente en esta última presentación en México, en donde Taylor Hawkins tomó el micrófono para adueñarse del escenario con una canción que se convirtió en una despedida para el público mexicano.

Momentos memorables de Taylor Hawkins

Este no fue el único momento memorable que el baterista dejó en el recuerdo de sus fanáticos, porque a lo largo de su carrera, Hawkins se caracterizó por ganarse el corazón del público y demostrar cuánta pasión sentía por la música.

El día que reunió a sus amigos para ayudar a los necesitados

Taylor Hawkins había creado una banda homenaje a los ochenta llamada Chevy Metal y durante el 2018, unos días antes de Navidad, reunió a su equipo para realizar un concierto con el fin de recaudar fondos para Los Angeles Regional Food Bank, asociación que brinda alimentos para la gente más necesitada de la zona.

En este concierto interpretaron los éxitos de Queen, Van Halen, The Kinks, David Bowie, Mötley Crüe, Black Sabbath, Thin Lizzy, The Rolling Stones, The Faces y AC/DC.

Cuando cantó junto a su hijo de 11 años

En este mismo concierto benéfico, Taylor Hawkins protagonizó uno de los momentos más emocionantes para sus fanáticos, ya que subió a su hijo, de entonces 11 años, al escenario junto a él y Dave Grohl, vocalista y fundador de Foo Fighters.

Los tres interpretaron la canción “I Miss You” de The Rolling Stones, sorprendiendo a todos los fanáticos con el talento del joven Oliver Shane Hawkins.

Cuando intercambió autógrafos por dinero

Sin duda uno de los momentos memorables de Taylor Hawkins fue cuando intercambió autógrafos a cambio de dinero porque “no quería ir al cajero”. El baterista sin duda supo monetizar su popularidad, ya que tan solo con permanecer unos minutos fuera del hotel logró recaudar 64 dólares.

Cuando fue interrogado por esto el artista contestó que su esposa le quitaba todo su dinero, y que él no quería ir al cajero, por lo que en realidad el dinero que había ganado en este intercambio iría a su esposa.

Su debut en el cine

Aunque muchos no lo saben, Taylor Hawkins hizo sus pininos en la actuación en la película CBGB, una cinta sobre el mítico lugar que vio nacer al rock'n'roll underground y el punk rock. La película fue destrozada por la crítica, pero eso no afectó a Taylor quien se encontraba feliz por haber tenido la oportunidad de interpretar a Iggy Pop.

Cuando salió de su hotel para conocer a Emma

Emma Sofía es una pequeña baterista de 9 años gran fanática de Foo Fighters que cuando se enteró que la banda estaría en el festival Asunciónico, en Asunción, Paraguay, hizo todo lo posible para conocerlos. Pero para su mala suerte, este concierto fue cancelado por el mal clima.

Esto no detuvo a Emma, quien llevó su batería frente al hotel en el que se hospedaban y comenzó a tocar para llamar la atención de sus ídolos. Cuando Hawkins se enteró, no dudo en salir del hotel para ver tocar a Emma y tomarse algunas fotos con ella.

La canción con la que (sin buscarlo) se despidió de México

“Oee, oee, oee, oee, Taylor, Taylor” fue parte de lo que se escuchó en el Foro Sol cuando el 15 de marzo, durante el concierto de Foo Fighters, Taylor intercambió lugares con Dave Grohl y tomó el micrófono para interpretar “Somebody to love” de Queen.

Durante la canción, Hawkins interactuó con el público y los invitó a unirse a él en los coros al más puro estilo de Freddie Mercury, sin saber que esta sería la última ocasión en que actuaría frente a sus fanáticos mexicanos.