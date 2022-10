¿Quién no recuerda clásicos como Girls, Girls, Girls, Kickstart My Heart, Hysteria o Pour Some Sigar on My? Pues para los fans del rock más duro de los 80 hay buena snoticias ya que las bandas Mötley Crüe y Def Leppard estarán en México y para que no te pierdas del regreso de estos titanes del rock, aquí te enterarás de la fecha en la que llegan, el inicio de la preventa de los boletos y todos los detalles de este mega regreso, que forma parte de la gira Stadium Tour.

Será en 2023 cuando estos dos monstruos de la música pisarán México, en una gira que hace meses dio inicio en los Estados Unidos, país en el que ambas bandas van acompañadas de Poison y Joan Jett, artistas que no han sido confirmados para la gira mexicana. Sin embargo las 2 agrupaciones que vienen a México bastan y sobran para que los rockeros de cepa puedan vivir una velada inovidable.

Mötley Crüe y Def Leppard en México: fechas

18 de febrero de 2023: Foro Sol, Ciudad de México

21 de febrero de 2023: Estadio Banorte, Monterrey, Nuevo León

Hasta el momento estas son las 2 fechas confirmadas de la gira en la que ambas agrupaciones se presentarán en México luego de una larga ausencia, que fue todavía mayor debido a la pandemia. Sin embargo los 2 grupos ya tienen todo listo para volver a pisar tierras mexicanas. Esta gira será tan grande que no solamente contempla a México, sino que seguirá hasta Sudamérica y cubrirá parte de Europa, en un show que empezará en nuestro país el próximo mes de febrero y concluirá en Reino Unido en julio.

Los otros países que las bandas visitarán en esta gira mundial serán Colombia, Perú, Chile, Brasil, Alemania, Reino Unido, Hungría, Polonia, República Checa, Bélgica, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Italia, Irlanda y España, en un tour en el que ambas agrupaciones recordarán éxitos de sus legenadrios discos, Hysteria, de Def Leppard y Dr. Feelgood, de Motley Crüe.

Mötley Crüe y Def Leppard en México: boletos

Si eres fan de hueso colorado de ambas bandas y no te quieres perder de este mega concierto, solo debes estar atento a la página en la que se venderán los boletos, la cual puedes encontrar aquí. Los boletos para los conciertos en Monterrey y México saldrán en preventa el próximo miércoles 26 de octubre apartir de las 14:00, y la venta generál se llevará a cabo 1 día después, el 27 de octubre a partir de las 11:00.

Fue el bajista de Mötley Crüe, Nikki Sixx quien confirmó la gira ya que publicó en su cuenta de Twitter que ama a México y que vivió en nuestro país cuando era niño con su mamá y su padrastro, tuit que se volvió viral y que recibió miles de reacciones, ya que en un tuit anterior había comentado que venía un anuncio importante para la banda, el cual fue el anuncio de su gran gira.