El joven árbitro de 21 años viajaba a Mazatlán para pitar un partido de la categoría sub 18 entre Mazatlán y Guadalajara.

Un minuto de silencio se ha guardado en el futbol mexicano por el luto y la conmoción que ha provocado la muerte del árbitro mexicano Néstor Damián Ángeles Rodríguez de apenas 21 años de edad en un accidente automovilístico cuando dirigía silbar un partido correspondiente a la categoría sub 18.

"Triste noticia", comunicó en sus redes sociales el exárbitro Paul Delgadillo, y detalló que "En fatal accidente fallece nuestro amigo y ex compañero Néstor Damián Ángeles Rodríguez. Se dirigía a la ciudad de Mazatlán para arbitrar el partido de sub 18 entre Mazatlán vs Chivas. En paz descanse, pronta resignación a su familia".

Néstor Damián Ángeles Rodríguez estaba en la parte inicial de su trayectoria como árbitro. Debido a su lamentable deceso, el cuarto árbitro designado, Emmanuel Plasencia, tuvo que entrar al relevo para que pudiera llevarse a cabo.

¿Quién era Néstor Damián Ángeles Rodríguez?

Originario de Durango, Néstor Damián Ángeles Rodríguez debutó como árbitro profesional en el año 2019 en un partido de la Liga MX Femenil entre el Santos y el Querétaro. Su última aparición fue en un Mazatlán contra Pumas.

La afición mostró sus condolencias en las redes sociales de Paul Delgadillo, el portador de la noticia. "Sólo se nos adelantó mi más sentido pésame", expresó Manuel Sánchez. "Dios lo tenga en su gloria y reconforte a su familia", comentó Jaime Ortiz.