Muerte de Octavo Ocaña no fue suicidio; fue sometido y ejecutado

A pesar de que el diario Milenio tuvo acceso a los documentos periciales, el papá del actor señaló que desconoce cómo se pudo filtrar dicha información , aunque señaló que es verídica, pero muy delicada, por lo que no darán entrevistas.

“ No existen indicios de huellas en el arma calibre .380 sin número de identificación, que determine el uso, tenencia y manipulación por parte del occiso”, “ producción e intercambio de indicios de carácter químico ”, como plomo, bario o antimonio que establezcan que Ocaña accionó algún arma el día los hechos.

La Fiscalía del Estado de México ha dado a conocer una versión donde el actor se habría disparado el mismo, pero el peritaje independiente marca que no fue suicidio ni manipuló un arma de fuego, como lo señaló la Fiscalía.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.