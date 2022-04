A lo largo del segundo tiempo, la doctora Abril Simental ingresó al menos en seis ocasiones a la cancha para atender a jugadores caídos de Tritones de Vallarta MFC por faltas recibidas. En una de esas intervenciones, un jugador de Yalmakán quiso intimidar a uno de los lesionados y ella lo increpó diciéndole que no jugara sucio, palabras a las que el futbolista reaccionó haciéndole caso y alejándose de la escena.

Hace menos de un año este tipo de situaciones eran ajenas para Abril, responsable médica de Tritones MFC, equipo de Puerto Vallarta perteneciente a la Liga Premier. Se trata de su primera experiencia en el futbol y está contenta por formar parte de un grupo que la ha integrado sin distinción de género, con respeto y familiaridad.

“La verdad es que me hacen sentir parte del equipo, me hacen sentir como una más. También me consienten, me chiquean. En ningún momento me han hecho sentir diferente, molesta o incómoda”, responde a Bolavip México ante la pregunta expresa de si ha sido víctima de machismo o misoginia en su primera incursión futbolística.

La oportunidad de convertirse en doctora del club llegó en la pandemia. Una amiga de ella ocupaba ese cargo con anterioridad y le comentó si quería sucederle en funciones, a lo que Abril respondió que sí. Tenía acercamiento al futbol como aficionada eventual, pero se adentró de lleno a este deporte gracias al proyecto que le presentó Tritones de Vallarta MFC.

Esa puerta abierta a la pelota de Liga Premier significa además una opción laboral y desarrollo de su profesión. “Nunca pensé en vivir una experiencia así. Los resultados se están dando. Puedo decir que ahora me encanta el futbol”, comenta en alusión al trabajo colectivo que incluye su labor como pieza clave para tener a los jugadores en óptimas condiciones.

Ser médico en Liga Premier no es sencillo. A diferencia de la primera división o Liga Expansión, en este circuito los partidos son muy ríspidos. El arbitraje es más complaciente para permitir el contacto, por lo que golpes y roces están a la orden del día. Hay que sumar el hecho de que varios equipos se transportan vía terrestre a los destinos de sus compromisos, situación que merma su condición en caso de lesiones. Y Abril Simental está feliz de vivir en este mundo novedoso en su trayectoria.