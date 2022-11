La Copa Mundial de la FIFA está por comenzar y ya es cuestión de días para que todo el mundo vibre con el torneo más importante de futbol de naciones. Pero uno de los aspectos más novedosos de este Mundial 2022 será la ubicación del mismo, ya que no es común que este torneo se lleve a cabo en naciones del medio oriente. Por ello es importante conocer las 14 costumbres más importantes de Qatar, tanto para quienes van a viajar para ver el torneo o para quienes simplemente quieran conocer más de esta nación.

Este torneo tendrá además otra novedad y es que es la primera vez que la Copa Mundial de juega en invierno ya que comúnmente el torneo se disputaba en verano, por lo que los estadios de Qatar tuvieron que adaptarse para poder satisfacer las necesidades que la FIFA presentó para poder realizar la competencia en esta nación, tales como estadios climatizados para combatir el fuerte calor, o estadios techados, para poder proteger del Sol a los jugadores. Pero ahora es momento de conocer las costumbres más importantes de esta nación.

Mundial 2022: estas son las 14 costumbres más importantes de Qatar

Antes de viajar a un país que no se conoce, o simplemente para tener mayor conocimiento de todo lo que rodea a una Copa Mundial, es importante enterarse de las costumbres más importantes en el lugar que se visita, para evitar pasar malos ratos y vivir la experiencia de forma más placentera. Por ello, aquí va un repaso acerca de las costumbres más importantes en este país.

Vestimenta para las mujeres

En esta nación las mujeres tienen prohibido mostrar partes de su cuerpo como los hombros y las rodillas, por lo que se recomienda que vistan playeras y pantalones largos que les cubran el cuerpo a la perfección.

El uso del hiyab

Para las mujeres también es obligatorio portar en la cabeza el hiyab, la prenda que cubre parte del rostro, cabello y cuello, y deben acompañar esta prenda con el abaya, un vestido de manga larga que cubre su ropa.

Consumo de alcohol

Este tema es un tabú en este país por lo que la edad legal para empezar a beber es de 21 años. Hay cero tolerancia para quienes conduzcan en estado de ebriedad. Para beber existen lugares específicos ya que el consumo de este tipo de bebidas en los espacios públicos está prohibido.

Equipo de video y foto

Para poder utilizar equipos de video y foto en Qatar, del tipo profesional, semi profesional o cualquiera que involucre el uso de un trípode, se debe contar con un permiso especial.

Mano dura contra las apuestas

En Qatar las apuestas están duramente penadas por la ley, por lo que quien sea atrapado realizando este tipo de actos puede ser condenado a hasta a 3 meses de prisión; pero existen agravantes ya que si la persona descubierta realizando apuestas lo hizo en un lugar público, la pena y la multa se pueden duplicar.

Cerdo: el alimento prohibido

En la cultura islámica el consumo de la carne de cerdo está estrictamente prohibido dado que se cree que esta es portadora de parásitos, por lo que los qataríes están imposibilitados para consumir este alimento. Sin embargo los extranjeros que deseen comer esta carne podrán hacerlo solo en lugares autorizados y con permisos especiales. El transportar este tipo de carne también es considerado un delito.

Cuidado con las demostraciones públicas de afecto

En esta nación están muy mal vistas las demostraciones públicas de afecto entre un hombre y una mujer e incluso, podrían ser consideradas ilegales. En teoría si viajas con tu pareja pero no están casados, no podrían compartir una habitación de hotel, aunque algunos establecimientos solo mantienen esta regla para parejas qataríes. Por ello no está de más que si viajas con tu pareja, lleven su acta de matrimonio.

La hospitalidad no se rechaza

En este país es considerado como un acto grosero el rechazar la hospitalidad, así que si alguien te invita de su comida o bebida, piénsalo 2 veces antes de rechazar la invitación.

La homosexualidad está prohibida

Las demostraciones de afecto entre parejas del mismo sexo están estrictamente prohibidas en esta nación, por lo que para evitar momentos desagradables o sanciones graves, lo mejor es no tener este tipo de contacto en público en este país.

La importancia de la mano izquierda

Debido a la cultura musulmana, en este país está mal visto usar la mano izquierda para comer o saludar ya que para quienes nacieron en Qatar, la mano izquierda se usa estrictamente para higiene personal, por lo que si no quieres que te miren con malos ojos, usa tu mano derecha para tus actividades en público.

Siempre habrá alguien ofreciéndote algo

En la cultura qatarí es costumbre que a cualquier visitante se le ofrezca agua, te, café y hasta comida, ya que hacer esto es considerado como un acto de buena educación.

Los Majlis

En la cultura de este país está mal visto que los hombres tengan libre acceso a una casa a la que son invitados, y a los cuartos de la misma por lo que existen zonas diseñadas para que cuando estos lleguen a un hogar, puedan ser recibidos de forma hospitalaria; por ello existen los Majlis, zonas ubicadas en la entrada del hogar, en las que al invitado se le ofrecen dátiles y café.

Las mezquitas no están abiertas al público general

Salvo la Mezquita de la Ciudad de la Educación y la Mezquita Nacional Mohammed Ibn Abdul Wahhab, todas las mezquitas tienen prohibido el acceso a quienes no profesen el Islam, por lo que si quieres concoer cómo es una de estas construcciones por dentro, deberás ir a las designadas para ser visitadas por el público general.

Los buenos modales ante todo

Antes de entablar cualquier interacción con alguien local, es indispensable que antes brindes los "buenos días" o "buenas tardes" según sea el caso ya que en este país, es visto como una grosería el empezar a platicar con alguien sin haberle saludado de forma apropiada.