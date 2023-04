Este día en TikTok se hizo viral la noticia de que murió Paco, el niño de las empanadas sin embargo aquí te contamos la verdad detrás de esta noticia, que ha dejado con la boca abierta a todo el mundo sobre todo a quienes lo siguen en redes sociales.

Y si no lo recuerdas, Paco es un chico que se hizo famoso por vender empanadas en las playas de Acapulco, Guerrero y a sus 15 años su peculiar estilo para vender lo volvió viral al grado de que el empresario Arturo Elías Ayub, le ofreció darle empleo en una de sus empresas y hasta apoyo económico para abrir su negocio, a lo que Paco respondió que no, ya que él se encontraba en ese momento concentrado en seguir estudiando y vendiendo sus alimentos en Acapulco. Pero este día se hizo viral la noticia de que había fallecido en una balacera, por lo que te contamos la verdad detrás de esta noticia.

Te contamos la verdad sobre si murió Paco, el niño de las empanadas

Esta noticia es falsa ya que luego del terrible incidente que se vivió en las playas de Caleta en Acapulco, Guerrero en días pasados y en el que se confirmó que hubieron 3 personas fallecidas y dos heridas, en TikTok empezaron a circular videos en los que se afirmaba que Paco había sido una de las víctimas de este terrible suceso, por lo que los fans de este joven empezaron a mandar sus condolencias a través de redes sociales.

Sin embargo luego de que se revelaran los nombres de quienes murieron en el lamentable hecho de violencia, se reveló que Paco el de las empanadas no se encontraba entre ellos y aunque no ha subido contenido a sus redes sociales, es un hecho que su nombre no figura en la lista de víctimas mortales en el brutal ataque armado. Por lo tanto sus fans pueden estar felices de que el joven emprendedor no perdió la vida.

Paco el niño de las empanadas está más vivo que nunca en Acapulco

De hecho hay que aclarar que si bien Paco el de las empanadas no ha subido contenido nuevo a sus redes sociales desde octubre del 2020, sí ha aparecido en videos de turistas que han visitado el puerto de Acapulco en estos días, sobre todo ahora que estamos en Semana Santa.

Entre los videos más recientes de este joven emprendedor hay uno grabado hace 7 días y otro grabado hace 6, en los que el chico aparece con su particular estilo vendiendo empanadas; en esos mismos videos se puede ver cómo los turistas lo reconocen por lo que Paco aprovecha para acercarse a vender su producto. Y si bien son videos que fueron grabados antes de la balacera ya mencionada, ahora que sabemos que el nombre de Francisco Orihuela no aparece entre las víctimas mortales podemos estar más tranquilos.