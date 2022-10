La banda británica Muse confirmó lo que se veía venir, su regreso a México y fue este viernes que a través de sus redes sociales confirmaron las tres fechas en nuestro país, además de ser el punto de partida de su gira Muse: Will of the People World Tour 2023.

Será hasta 2023 que sus integrantes: Matt Bellamy, Christopher Wolstenholme y Dominic Howard, vuelvan a pisar tierra azteca y es que este jueves a través de sus redes sociales dieron una probadita de lo que hoy confirman con tres conciertos.

¿Cuándo serán los conciertos de MUSE en MÉXICO?

El primero será el 18 de enero en el Estadio Banorte de Monterrey; la segunda fecha será el 20 de ese mismo mes en la Arena VFG de Guadalajara y cerrarán con broche de oro, dos días después, el 22 de enero, en el Foro Sol de la Ciudad de México.

¿Cuándo fue la última vez que MUSE VISITÓ MÉXICO?

Los cantantes de “los intérpretes Knights of Cydonia”, pisaron el Foro Sol hace tres años, justo antes de la pandemia por la covid-19 con su último disco Simulation Theory. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre costos y preventa de boletos, solo la oficialización de las fechas.