Stranger Things 4 se ha posicionado en la lista de popularidad de Netflix, en especial con el estreno del volumen 2 y ha rotó récords en las playlists de Spotify. Los recientes capítulos han utilizado icónicos temas de la música rock, metal y el punk de la década de los ochenta, que han sonado a todo volumen en escenas de Max, Eddie y otros personajes. Descubre cuáles son las canciones de Stranger Things 4.

Toma de cuáles son las canciones que suenan en las mejores escenas de Stranger Things 4 y añadelas en tu playlist.

¿Cuál es la canción que Max escucha en 'Stranger Things 4'?

Hay temas que sin duda le han dado un toque inolvidable a la cuarta temporada de Stranger Things y una de las más sobresalientes sin duda es "Running Up That Hill" de Kate Bush, que se convierte en la canción de Max en la serie.

Max, personaje interpretado por Sadie Sink, no sabe cómo lidiar con el duelo de la muerte de su hermano Billy, por lo que se sumerge en la música y "Running Up The Hill" se establece en la canción de su historia, ya que suena en casi todas sus escenas. Tras sonar en Stranger Things 4, el éxito de los 80 de Kate Bush resurgió y se colocó en las listas de popularidad alrededor del mundo, en Spotify aumentó un 9 mil por ciento sus reproducciones y el video oficial en YouTube ya superó las 85 millones de visualizaciones, además de que ha rotó varios récords en el Reino Unido.

La historia de la canción de "Running Up That Hill" de Kate Bush

En un inicio, el tema se llamaría ‘A deal with God’ (un trato con Dios), pero la disquera EMI pidió que se cambiara para evitar algún tipo de censura de grupos religiosos. La cantante británica Kate Bush publicó este tema en 1985 como single de su quinto álbum de estudio Hounds of Love y ha explicado que el origen de la canción se trata de un intento de ponerse en el lugar del otro y así las mujeres y hombres puedan entenderse mejor.

¿Qué canción toca Eddie en Stranger Things 4 y cuál es su significado?

Para enfrentar a Vecna en el Upsidedown, el líder de Hellfire Club (Fuego Infernal), Eddie, empuña su guitarra eléctrica y toca la mítica canción Master of Puppets de Metallica, para distraer a los demo-bats que custodian la casa Creel, lo que se ha convertido en sin duda una de las mejores escenas de Stranger Things 4 y la forma perfecta con la que la serie despidió al fan del heavy metal que se ganó los corazones de la audiencia, que además guarda un gran significado con lo que pasa en la serie, ya que Vecna actúa como el amo de las marionetas, el que mueve los hilos.

La historia de la canción de “Master of Puppets” de Metallica

Master Of Puppets es una de las mejores canciones en la historia del metal, forma parte del tercer álbum de Metallica que lleva el mismo nombre y que fue el último material que contó con Cliff Burton en el bajo, quien murió ese mismo año en un terrible accidente de autobús.

Master Of Puppets es un hito del thrash metal que consolidó a Metallica como una de las mayores bandas exponentes del género. Master Of Puppets es una referencia de cómo una persona es dominada por las drogas, algo que hace referencia a las adicciones con las que lidió el vocalista James Hetfield.

¿Qué canción suena al final del capítulo 8 de Stranger Things?

La canción Separate Ways (Worlds Apart), de Journey, fue identificada por muchos fans de la serie, ya que sonó en el primer tráiler del volumen 1, un tema que hace referencia a una ruptura.

¿Qué canción suena en los créditos finales de Stranger Things 4?

La canción es Spellbound, de Siouxsie and the Banshees, una banda británica del post-punk, formada por la vocalista Siouxsie Sioux y el bajista Steven Severin. El tema es el sencillo del disco Juju de 1981.

Escucha aquí el soundtrack: Lista completa de canciones de Stranger Things 4: