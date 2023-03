Emiliano Martínez ganó el The Best al mejor portero del 2022 y generó mucha polémica.

Hace unos días que la FIFA celebró los premios 'The Best', en donde entregaron galardones según un sistema de votación en el que participaron los grandes exponentes del mundo del fútbol. Aún así, este evento generó mucha polémica debido a los ganadores de dichos premios. Y si bien todos son discutibles, el de mejor arquero fue el que más controversia provocó.

Está claro que Emiliano Martínez dejó una imagen muy particular por su actuación en el Mundial de Qatar. Porque si bien realizó atajadas importantes para que su selección levantara la copa, también tuvo varios enfrentamientos contra sus rivales. Por lo tanto, es un futbolista que ha molestado a gran parte de los fanáticos del fútbol.

De todas formas, el argentino ganó el premio 'The Best' al mejor arquero del 2022 y las redes sociales comenzaron a encenderse. No solo por la propia imagen que tiene el 'Dibu', sino porque le arrebató el galardón a Thibaut Courtois. Es cierto que el belga no tuvo una buena Copa del Mundo, pero fue más que decisivo para la 14° Champions League del Real Madrid.

"No, para mí el mejor portero, no solo del mundial sino durante el año fue Courtois. Llamó la atención por la parada que le hizo a Francia. Es muy corriente el Dibu, muy corriente y muy vulgar. Courtois es mejor portero, jugó el mundial con Bélgica. No pasó nada pero lo jugó", expresó José Ramón Fernández en ESPN.

Lo que llama la atención del premio a Martínez es que en el Aston Villa no ha tenido un rendimiento sobresaliente. Sobre todo porque el conjunto inglés ha tenido bastantes problemas en las últimas temporadas. Por lo tanto, da la sensación que el argentino ganó el trofeo exclusivamente por el Mundial, organizado por la FIFA.