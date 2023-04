NCT DREAM, reconocido grupo masculino de K-Pop, estarán brindando una gira por Latinoamérica en este 2023 luego de su paso por Europa y Estados Unidos. Luego de anunciar fechas en Brasil, Chile y Perú, la banda confirmó que se presentará en México a mediados de año.

El concierto del grupo integrado por Jaemin, Jisung, Jeno, Renjun, Haechan, Chenle y Mark será el próximo 11 de julio en Ciudad de México. Aunque al momento no confirmaron en cuál escenario se estarán presentando, todo indica que se trata del Foro Sol.

El concierto será en el marco de la gira internacional titulada ‘THE DREAM SHOW2: In A DREAM’, en la cual están repasando todos sus éxitos. No faltarán canciones como "Candy", "Beatbox", "Hot Sauce" y "Hello Future".

+NCT DREAM en México 2023: cuándo es el show

Está confirmado que el show de NCT DREAM en México 2023 será el 11 de julio de este 2023. Sería en el Foro Sol de la CDMX aunque al momento no está confirmado.

+NCT DREAM - 'Beatbox'

+¿Qué se sabe sobre los boletos?

Aún no confirmaron cuándo saldrán a la venta los boletos, aunque todo indica que será en los primeros días de mayo.