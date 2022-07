A lo largo de los años, Televisa y TV Azteca han sostenido una competencia en diferentes rubros de sus programaciones: un poco en telenovelas, algo más en programas de entretenimiento, pero sobre todo en noticiarios, transmisiones de futbol y también de futbol americano.

En cuanto a futbol, Televisa o actualmente TUDN, con cronistas como Enrique el Perro Bermúdez, Oswaldo Sánchez y Francisco Villa sostiene una feroz competencia con TV Azteca con Cristian Martinoli, Luis García y David Medrano, sobre todo en partidos de la selección mexicana.

En cuanto a futbol americano también ha sido interesante la competencia por el rating en las transmisiones de la NFL entre ambas televisoras: por Televisa Antonio de Valdés, Enrique Burak y Pepe Segarra mientras que por TV Azteca Enrique Garay, en su momento el fallecido José Roberto Espinosa y Joaquín el Coach Castillo.

Y Antonio de Valdés tuvo una interesante conversación con Joaquín Castillo el Coach en la que el analista de TV Azteca lamentó que en la televisora del Ajusco hayan decidido no transmitir los partidos de la NFL: "No entiendo las decisiones, no sé de dónde venga, pero eso de pensar que es más negocio poner una película que un juego de la NFL, no sé si lo llegue a entender. Me ha afectado y siento que le ha afectado a TV Azteca porque ya no competimos como antes".

En la charla abierta y amistosa, Joaquín el Coach Castillo lamentó con Antonio de Valdés que que TV Azteca dejó de interesarse en la temporara regular de la NFL: "No se me hace bueno lo de TV Azteca porque, aunque tenemos el Super Bowl, la gente te cobra factura. Si no le das seguimiento a la temporada y tú no los mantienes al tanto, no te van a seguir ni en el Super Bowl y eso lo estamos pagando".