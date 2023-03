Aunque sorpresivamente la película ‘RRR’ (Rise, Revolt, Roar), es decir, "levantaos, rebelaos, rugid”, dirigida por el cineasta indio S.S. Rajamouli no fue nominada a mejor película internacional, sí logró la nominación en la categoría de mejor canción original por la canción “Naatu Naatu”, la primera canción india en ser nominada, tema que fue fue cantado y bailado sobre el escenario de la 95ª edición de los Premios Oscar.

'Naatu Naatu' (M.M. Keeravani) compite en la categoría contra temas de los temas 'Hold My Hand' de Lady Gaga & BloodPop en 'Top Gun: Maverick' y 'Lift Me Up' de Rihanna en 'Black Panther: Wakanda Forever'.

La canción ya ha ganado cinco premios en los Critics' Choice Awards, Golden Globes, Hollywood Critics Association, Houston Film Critics Society y Online Film Critics Society

¿Qué significa la canción 'Naatu Naatu' que se bailó en los Premios Oscar 2023?

‘RRR’ es considerada la película más cara en la historia de India, con un presupuesto de más de 70 millones de dólares y es protagonizada por los actores Ram Charan y N.T. Rama Rao Jr.. El título de la canción ‘Naatu Naatu’ es una expresión telugu que significa “Dance, dance”, en inglés o “Baila, baila” en español. La coreografía es de Prem Rakshith, quien explicó que los pasos debían ser visualmente atractivos, pero no difíciles de replicar, para que la gente haga sus propias versiones en redes sociales.

‘Naatu Naatu’: Letra y traducción

-Polerama Jatharalo, Potharaju Ooginattu,

Como el bailarín principal bailando en el festival de una diosa local

-Polamgattu Dhummulona, Potla Gittha Dhookinattu,

Como un toro agresivo saltando en el polvo de los campos

-Polerama Jatharalo, Potharaju Ooginattu,

Como el bailarín principal bailando en el festival de una diosa local

-Kirruseppulu Esukoni, Karrasamu Sesianattu,

Como jugar con el palo con zapatillas de madera.

-Marrisettu Needalona, Kurragumpu Koodinattu,

Como un grupo de jóvenes reunidos a la sombra de un árbol de higuera

-Yerrajonna Rottelona, Mirapathokku Kalipinattu,

Como comer un roti jowar con chile.

-Na Pata Soodu, Na Pata Soodu,

Escucha mi canción. Escucha mi canción.

-Na Pata Soodu, Natu Natu Natu, Natu Natu Natu Veera Natu,

Escucha mi canción. Baila Baila Baila, Baila alocadamente

-Natu Natu Natu, Natu Natu Natu Oora Natu,

Baila Baila Baila Baila salvajemente

-Natu Natu Natu Pachi Mirapalaga, Picha Natu,

Baila como un chile verde.

-Natu Natu Natu Vichu Katthi Laga, Verri Natu,

Baila como una daga afilada.

-Gundeladhiri Poyela, Dandanakara Moginattu,

Como tocar un tambor que hace que tu corazón lata más rápido

-Sevulu Sillu Padelaga, Keesu Pitta Koosinattu,

Como la voz aguda de un pájaro que puede sonar en tus oídos

-Yelu Sitikalesela Yavaram Saginattu,

Como cantar una canción que puede hacer que tus dedos se rompan al ritmo

-Kalu Sindhu Thokkela, Dhummaram Reginattu,

Como el baile salvaje cuando hay un ritmo rápido

-Vollu Sematapattela, Veerangam Sesinattu,

Como el baile que te hace sudar el cuerpo

-Na Pata Soodu, Na Pata Soodu,

Escucha mi canción. Escucha mi canción.

-Na Pata Soodu, Natu Natu Natu, Natu Natu Natu Veera Natu,

Escucha mi canción. Baila Baila Baila Baila alocadamente

-Natu Natu Natu, Natu Natu Natu Oora Natu,

Baila Baila Baila Baila salvajemente

-Natu Natu Natu Gadda Paralaga, Chedda Natu,

Baila como un chile verde.

-Natu Natu Natu Ukkapotha Laga, Thikka Natu,

Baila como una daga afilada.

-Bhoomi Dhaddharillela, Vontiloni Ragathamantha,

Baila para que la sangre en tu cuerpo

-Rankelesi Yegirela Yesero Yakayeki, Natu Natu Natu Vaha Yesko,

Saltar con violencia que hará temblar la tierra

-Son Dhummu Dhummu Dhulipela, Lopalunna Panamantha,

La fuerza vital dentro de ti debe bailar con alegría.

-Dumuku Dumuku Ladela, Dhookero Sarasari Natu Natu Natu, Natu

Así que salta hasta que el polvo se eleve en el aire. Baila Baila Baila.