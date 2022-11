¿Te has preguntado por qué esa persona a la que quieres mucho no puede evitar ser grosera? Pues la respuesta podría estar en las estrellas y la conocerás a continuación.

El destino de las personas y su personalidad está fuertemente influenciado por los astros, de acuerdo con los astrólogos más respetados; esto explica por qué las personalidades entre los diferentes signos del zodiaco pueden ser tan distintas unas de otras. Por ello así como hay signos muy respetuosos, hay uno que es considerado como el signo más grosero del zodiaco.

Sin embargo al referirse como grosero a este signo, los astrólogos no insinúan que la personalidad de este miembro del zodiaco sea así todo el tiempo, sino que es el que tiene mayor predisposición de reaccionar sin pensar en situaciones estresantes. Por ello, vale la pena conocer de cuál signo se trata, para saber por qué se comporta así.

Este es el signo más grosero del zodiaco

Sagitario es el que tiene este "mérito" debido a que cuando se siente acorralado o estresado no se preocupa por sus modales, ya que no posee ningún filtro y no le importan los sentimientos de los demás. Este signo demostrará toda la intransigencia de la que es capaz cuando la situación en la que se encuentra le hace sentirse abrumado o agobiado.

Y lo verdaderamente alarmante es que a este signo le encanta la autoridad por lo que no es raro encontrarlo en puestos de poder y responsabilidad desde los cuales aprovecharán para desplegar todo su desagrado cuando algo no les gusta. Así que si tienes un jefe de este signo, lo mejor es tratarlo lo menos posible para evitar alguna mala experiencia.

¿Por qué Sagitario es el signo más grosero del zodiaco?

Esto se debe a la naturaleza de este signo y al planeta que le rige. En primer lugar Sagitario es uno de los signos mutables y de fuego del zodiaco, por lo que siempre está en busca de aventuras y de nuevas experiencias. Además estas características también provocan que sea uno de los mejores amigos ya que es muy sincero, y es esta característica la que explota en él cuando las cosas no resultan como espera. Por que así como su sinceridad es un alivio cuando está de buen humor, cuando está de mal humor puede usarla como un arma devastadora, la que disparará sin el menor remordimiento cuando lo sienta necesario.

Además su planeta regente es Júpiter, que en la mitología griega era representado por Zeus, el rey del Olimpi por lo que también pueden llegar a ser presuntuosos y hasta poco diplomáticos, e inclusive agresivos cuando algo no es de su agrado. Por ello, cuando siente que alguien le agrede, no temerá mostrar la intransigencia que lleva dentro y que lo convierte en el signo más grosero del zodiaco.

