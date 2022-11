Los astros son muy importantes ya que pueden definir la personalidad de las personas, de acuerdo con los astrólogos más respetados. Por esta razón existen signos que suelen ser más calmados que unos, mientras que otros pueden tener más facilidad para la crueldad. Pero de entro todos los signos del zodiaco, hay uno que se destaca por tener más fuerza que los demás. ¿Quieres saber cuál es el signo más fuerte? Solo sigue leyendo y te enterarás.

Es importante aclarar que al usar la palabra fuerza en este contexto, es para referirse no solo a la fortaleza física que un signo puede tener, sino a su capacidad para mantenerse firme ante las adversidades y aunque puede caer, no demorará en levantarse por que es un aficionado natural de los desafíos, por lo que para responder a estos se necesita no solo la fortaleza física, sino también la de carácter.

¿Cuál es el signo más fuerte?

El más fuerte del zodiaco es Aries debido a su personalidad energética y aventurera la cual le permite enfrentar las adversidades y lo desconocido sin perder el temple. Los nacidos entre el 21 de marzo y 20 de abril no se rinden ante nada ni nadie y cuando alguien o algo logra derribarlos, pasará muy poco tiempo para que los arianos se levanten, se sacudan el polvo y lo intenten de nuevo. Por ello quienes nacieron bajo este signo pueden llegar a ser grandes líderes que inspiren a los demás.

De hecho es ese espíritu aventurero que poseen el que hace fácil que Aries prefiera llevar la batuta en algún proyecto en vez de simplemente seguir órdenes; esto se debe a su inquietud natural que luego de un rato termina convirtiéndose en impaciencia, uno de los talones de aquiles de este miembro del zodiaco. Aries preferirá tener más responsabilidad que los demás aunque esto implique que deba trabajar el doble que los otros. Y como es incansable, en muchas ocasiones este signo logra lo que se propone.

¿Por qué Aries es el signo más fuerte del zodiaco?

Aries posee una serie de características que le permiten desplegar su fortaleza emocional y hasta físics por encima de los demás miembros del zodiaco. Y para que conozcas a fondo cómo esto es posible, aquí se enlistan las razones por las que Aries es el signo más fuerte del zodiaco.

La naturaleza de Aries, el signo más fuerte del zodiaco

Este signo debe su fuerza al hecho de que es un signo cardinal y de fuego, ambos factores que alimentan la energía, entusiasmo, espíritu aventurero y de avanzada a este miembro del zodiaco; además al ser el primero de los 12, representa el inicio de todo, la creación, por lo que si hay algo que entusiasma a Aries es el iniciar algo desde cero, sobre todo si nadie más lo ha intentado. Además la libertad es una de las cosas que más valoran los arianos, por lo que siempre lucharán por mantener su independencia.

Otra característica que muestra su fortaleza es que es muy noble, ya que sabe la fuerza que tiene en su interior. Para quien tiene de pareja a un Aries, tendrá para siempre a alguien leal hasta la muerte, aunque algo posesivo, pero si hay una cualidad que sus parejas aprecian es que en la intimidad es muy pasional.

El planeta que rige a Aries y por qué lo hace el más fuerte del zodiaco

Marte: este planeta que rige a Aries es sin duda alguna la mejor explicación acerca de dónde proviene la fortaleza de este signo, debido a que en la antigüedad representaba al Dios de la Guerra para los romanos, y antes de ellos los griegos llamaban a esta deidad Ares. Por ello los arianos le deben a este cuerpo celeste todo su temperamento colérico y de naturaleza voluntariosa, su hiperactividad, su agresivividad, y sobre todo su virilidad, debido a que se trata de la influencia más masculina del Zodiaco.

Por ello los nacidos bajo este signo pueden ser clasificados como necios por que jamás se rendirán ante una pelea, y sus reacciones instintivas se deben en gran medida a la relación que los arianos conservan con Marte. Por ello, antes de elegir pelear con alguien de este signo mejor piénsalo 2 veces.