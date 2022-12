Nahuel Guzmán dijo que André-Pierre Gignac se hizo el mareado para no pagar una apuesta por la Final Argentina vs. Francia

La Copa del Mundo Qatar 2022 será recordada de manera especial por la Final espectacular en que la Selección de Argentina venció a la Selección de Francia en la cancha del estadio Lusail. Fue un partido que vivieron de manera especial dos jugadores estaleres de los Tigres de la UANL.

El portero argentino Nahuel Guzmán y el delantero francés André-Pierre Gignac hicieron una apuesta por el partido entre la selección de Argentina y la selección de Francia, y el Patón resultó el triunfador gracias especialmente a las actuaciones del portero Emiliano Dibu Martínez y Lionel Messi.

¿Qué apostaron Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac? Se comprometieron a que el perdedor donará juguetes para niños de escasos recursos, pero por el momento la apuesta no se ha podido cumplir por algunos factores, uno de ellos el balonazo que recibió en la cabeza el delantero francés en la Copa Sky.

En tono de broma en conferencia de prensa, Nahuel Guzmán acusó a André-Pierre Gignac: "Ya le pregunté yo, no sé, no quiere pagar, me parece, hasta se hizo el mareado el otro día, terrible André, no le gusta pagar". El portero argentino aseguró que el compromiso sigue en pie.

Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac donarán juguetes

Sobre la donación de juguetes a niños de escasos recursos, Nahuel Guzmán explicó que "está en proceso, pasa que tocaron fechas complicadas, tocó el frío, armar algo con este clima no era aconsejable; la idea es la semana que viene poder cumplir con lo pactado. Espero que André (Pierre Gignac) ya esté mejor para pagar la apuesta. La idea es programarlo para época de Reyes, ya en la previa del campeonato, esperamos que la semana que viene el clima nos acompañe y poder dar un poquito más de información. Es apoyar a chicos, sea con un juguete, un abrazo, una sonrisa".