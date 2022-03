Si compartes cuenta de Netflix con tu ex, la plataforma podría comenzar a cobrarte extra, toma nota de cuánto será y a partir de cuándo la plataforma aplicará esta medida.

Netflix lleva tiempo trabajando en la implementación de nuevas políticas de uso, las cuáles buscan que los usuarios no recurran a cuentas compartidas, por ello desde hace meses muchos espectadores comenzaron a reportar un aviso de verificación para evitar el uso de cuentas desde lugares externos al hogar registrado del suscriptor. Todo parece apuntar que esta medida, que comenzó como una prueba, pronto comenzará a ser más estricta y deberás pagar más si compartes tu contraseña de Netflix.

La plataforma de streaming, Netflix, ha sido el hogar de exitosas series como “La Casa de Papel”, “Elite”, “Stranger Things”, “Breaking Bad”, “Betty la Fea”, “Fórmula 1: Drive to Survive”, “Soy Georgina”; películas como “A través de mi ventana” y próximamente Sailor Moon Crystal. Seguramente eres fan de más de una serie o película de Netflix y deseas que tus amigos también la vean, pero si tú eres el titular y has compartido tu contraseña, quizá es momento de cambiarla, ya que Netflix comenzará a cobrar extra si compartes tu cuenta con alguien que no viva en tu domicilio.

Si alguna vez has leído completos los Términos y Condiciones habrás notado que existe una cláusula que indica que tu cuenta "no puede ser compartida con individuos fuera de tu hogar". Pero pocos siguen al pie de la letra esta instrucción, seguramente conoces a más de una persona que usa la misma cuenta de Netflix que su novio, novia y hasta de su ex. Esto podría pronto terminar con las nuevas medidas de la plataforma de streaming.

¿Es ilegal compartir mi cuenta de Netflix?

Aunque podría tratarse solo de un buen gesto con tu pareja, amigos o familia, el compartir cuenta con alguien que no viva en tu domicilio, sí es algo ilegal y estás violando los Términos de uso de esta plataforma que indican que: “El servicio de Netflix y todos los contenidos que se vean a través del servicio son para tu uso personal y no comercializable y no se pueden compartir con individuos fuera de tu hogar”.

Netflix te cobrará más por compartir tu cuenta y contraseña

Ya que son muchos los usuarios que comparten su contraseña, Netflix ha decidido implementar nuevas medidas que obligarán a los titulares a pagar extra si comparten su cuenta. ya que de acuerdo a la compañía esto afecta su capacidad para invertir en nuevos contenidos. Diversos medios especializados citan las palabras de Chengyi Long, director de innovación de la compañía, quien ha declarado: “Siempre le hemos hecho fácil a la gente que vive junta compartir su cuenta de Netflix, con elementos como perfiles separados y múltiples sesiones al mismo tiempo en nuestros planes estándar y premium. Aunque han sido sumamente populares, también han creado confusión sobre cómo y cuándo Netflix puede ser compartida. Como resultado de esto, las cuentas están siendo compartidas entre hogares, lo afecta nuestra habilidad de invertir en nuevas películas y series para nuestros miembros”.

Nueva función de “agregar a un miembro adicional”

Si eres el titular de la cuenta notarás una nueva función llamada "agregar a un miembro adicional" para que puedas agregar subcuentas para dos personas adicionales que no viven en tu misma casa, estos usuarios podrán tener su propia contraseña.

¿A partir de cuándo deberás pagar más si compartes tu cuenta de Netflix?

De acuerdo a la revista Variety, Netflix lanzará la próxima semana de marzo una prueba en la que empezará a cobrar extra a los usuarios, titulares de la cuenta, que comparten su contraseña con personas fuera de su domicilio. Esta medida iniciará en Chile, Costa Rica y Perú, pero se espera se extienda a otros países de Latinoamérica como México, aunque por el momento no se ha especificado una fecha exacta.

¿Cuánto deberás pagar extra por compartir tu cuenta?

Los costos que se han revelado por cuenta adicional que agregues son: 2,380 CLP en Chile, 2,99 USD en Costa Rica y 7,9 PEN en Perú. Considerando esto se calcula que en México podría ser de $61 pesos mexicanos al mes aproximadamente, pero no está confirmado.