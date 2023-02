¡Mantener un rebaño a salvo de un lobo hambriento no es tarea fácil! Pero estas dos ovejas tienen algunos ases bajo sus mangas lanudas.

Chris Rock hace historia al presentar su rutina de stand up en el primer evento global de streaming en vivo de Netflix.

Luego de la muerte de su padre, dos hermanastros acaban en bandos opuestos de un conflicto que no para de crecer y tiene consecuencias trágicas.

Atormentado por un caso no resuelto, el brillante detective londinense John Luther escapa de prisión para cazar a un despiadado asesino serial.

También estará disponible la segunda mitad de la cuarta temporada de "You"; en cuanto a películas tendremos el estreno d e "Misterio a la vista" una cinta donde los protagonistas son Adam Sandler y Jennifer Aniston, esto y más son algunos de los adelantos que Netflix ha dado a conocer su lista para el próximo mes.

