Si aún no sabes cómo utilizar Netflix Games checa esta nota porque te contaremos qué juegos están disponibles y cómo jugarlos.

Prepárate para la batalla porque la partida está a punto de iniciar. Lo que ya se había anunciado ahora es una realidad, la plataforma más popular de streaming ya no solo contará con películas y series en su catálogo y si tú aún no sabes qué es Netflix Games y cómo jugarlo esta nota te va a interesar.

Ahora tenemos plataformas de streaming para dar y regalar, cada compañía de entretenimiento ha decidido incursionar en esta nueva forma de disfrutar las historias y eso ha causado que las plataformas disponibles aumenten. Y como para la mayoría de los mortales no es costeable pagar una suscripción de cada una, nos hemos tenido que comenzar a mover según nuestros intereses y lo que ofrezcan.

Como el gigante del entretenimiento que es Netflix se lo vio venir y comenzó a planear una estrategia que le permitiera distinguirse de las otras plataformas y lo encontró en el gaming.

Qué es Netflix Games

El gigante del streaming encontró en los videojuegos el diferenciador que necesitaba para mantenerse en la cima de las tendencias y decidió crear Netflix Game, una rama de la plataforma en la que los usuarios podrán tener acceso a diferentes juegos sin ningún costo extra.

Y estos no serán cualquier videojuego, principalmente serán juegos originales basados en las películas y series que ya son populares en la plataforma. Además, estos títulos no tendrán compras dentro de la aplicación por lo que no te encontrarás con gastos escondidos en ellos.

Cómo jugar en Netflix Games

El servicio de Netflix Games ya está disponible en México para los usuarios de dispositivos Android. Para utilizarlo solo tienes que buscar los juegos en la Play Store y descargarlos de forma gratuita, podrás acceder a ellos con tu usuario y contraseña de Netflix usuales.

Por el momento hay 5 juegos disponibles desde el 2 de noviembre:

Stranger Things: 1984.

Stranger Things 3: El juego.

Shooting Hoops.

Card Blast.

Teeter (Up).

Por ahora el servicio de Netflix Games solo está disponible para dispositivos telefónicos y tablets Android, pero ya se ha confirmado que muy pronto llegará la versión para iOS. Además, debes tomar en cuenta que los juegos solo estarán disponibles para los perfiles de adultos y no se podrán ejecutar desde perfiles infantiles.