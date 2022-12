Olvídate de los clásicos de navidad, en esta ocasión no dejes pasar la oportunidad de ver los estrenos que llegaron a Netflix

Si ya estás cansado de ver las mismas películas de navidad cada año, aunque realmente sean unos clásicos que no pasarán de moda, no te preocupes, este 2022 sí hubo nuevos títulos en Netflix que no debes dejar de ver en estas fechas decembrinas.

Te dejamos seis opciones de películas navideñas donde la nieve, el árbol de navidad y todo el ambiente de invierno no podrán faltar, estas historias se comenzaron a estrenar desde el 10 de noviembre a la fecha.

Navidad de golpe

Este sin duda es el éxito de la temporada y además el regreso a la pantalla grande de Lindsay Lohan. Trata de una rica heredera mimada que pierde la memoria. Queda, por supuesto, al cuidado de un atractivo y joven viudo, y su hija en plena época navideña.

La familia Claus 2

Hace dos años, La familia Claus nos contó la historia de un niño que descubre que su abuelo Noel es Santa Claus. Dos años después, las aventuras del abuelo y nieto que ejercen de Santa Claus continúan.

Navidad contigo

Trata de un padre soltero que tiene el gusto de conocer a una estrella del pop, ídolo de su hija preadolescente, en Navidad. La estrella busca inspiración en su fan, la fan solo quiere conocer a su estrella y el padre ganarse a su hija. Por supuesto, todos encuentran al más que eso.

Navidad en la granja

Trata sobre un padre viudo hereda una granja en plena Navidad. Por supuesto, el marrón que le cae encima no es de su agrado, pero sus hijos están encantados con la vida rural. Por tanto, elaboran un plan para quedarse en la granja a vivir para siempre.

El diario de Noel

Esta historia la protagoniza un soltero que vuelve a casa por Navidad para arreglar los papeles de su madre. Encuentra, por supuesto, el diario del título y un montón de amor y secretos. Además, hay un perrito muy lindo, lo cual ya es un argumento más que suficiente para recomendar una película de Navidad.

Scrooge: Cuento de Navidad

No es Navidad sin una versión de la clásica historia de Cuento de Navidad, y los tormentos del avaro anciano Scrooge. Sin embargo, esta vez estamos ante una propuesta animada, lo que mejor se le da a Netflix.