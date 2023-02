Te explicamos qué fue lo que hizo Netflix y si ya no tendrás que compartir tu cuenta, además si aplicará para México también

El error fue de Netflix, quien dejó ver por algunos minutos en el sitio de México que también estarían incluidos en la lista, pero no fue así, este miércoles lo confirmó la empresa.

Esto fue parte de la confusión, ya que sí aplicará para México, pero no por ahora, puesto que solo entrará en vigor en Chile, Costa Rica y Perú.

La respuesta es sí, solo que debe ser la misma red de internet y que viva con el titular de la cuenta y que vea algún título al menos una vez cada 31 días . "Las personas que no forman parte de tu hogar deberán usar su propia cuenta para ver Netflix", se lee en la página de Netflix.

Y es que Netflix va en serio contra esas cuentas compartidas, pues ya no podrás pasarle tu clave a tu novio o familiar, pues ahora la medida será definitiva, ya que la empresa comenzará a bloquear los dispositivos que no se conecten al menos una vez cada 31 días a la red Wifi asociada a la cuenta principal.

En los últimos días, los usuarios de Netflix se encuentran preocupados debido a que se dio a conocer que ya no se podrá compartir la cuenta en otros equipos que estén a fuera de la misma red de internet, por lo que este día la empresa de streaming tuvo que salir a aclarar la situación.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.