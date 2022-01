Netflix: Ya no podrás compartir tu cuenta y contraseña con tus amigos

Netflix es una de las plataforma más populares de streaming, por lo cuál seguramente casi todos los que conoces ven series o películas con dicho servicio, aunque no todos tienen cuenta, ya sea porque la comparten con su novio, con su familia, con el roomie o más. Esto es precisamente lo que podría cambiar de ahora en adelante: Netflix podría comenzar a prohibir que compartas tu cuenta y contraseña.

Ver películas o series, sin duda es un gran pasatiempo y más si lo haces en streaming, porque puedes elegir el contenido que desees y reproducirlo en el momento que quieras, ya sea desde tu celular o pantalla. Pero un nuevo cambio podría llegar al servicio que cambiaría tu forma de disfrutarlo. Si con frecuencia utilizas Netflix, debes saber que la plataforma ha comenzado a implementar una función para impedir que compartas tu contraseña.

Tal como lo leíste, este tema no es nuevo, se viene hablando desde mediados del 2021, pero tal parece que "tío Netflix" no quita el dedo del renglón y podría comenzar a implementarse este año. Así que si aún usabas la cuenta y contraseña de tus papás o tu ex novio, quizá vaya siendo momento de contratarlo a tu nombre de una vez.

Netflix ya no te dejará que prestes tu contraseña

Netflix se ha vuelto noticia de nuevo por enviar advertencias a algunos usuarios sobre el uso compartido de la contraseña. Si en alguna ocasión compartiste o prestaste tu contraseña, esta información es muy importante para ti y deberás prevenirte, antes de que ya no puedas ingresar a la plataforma, ya que todo parece apuntar que dentro de pronto Netflix ya no te dejará que prestes tu contraseña.

De acuerdo al portal Gamma Wire, información que se ha replicado recientemente en otros medios nacionales e internacionales, ya no se podrá compartir la contraseña de Netflix con personas que no vivan en la misma casa, debido a que ha comenzado a aparecer un interesante mensaje al momento de iniciar sesión, que dice: “Si no vives con el propietario de esta cuenta, necesitas tu propia cuenta para seguir viendo”.

La advertencia pide a los usuarios que comprueben que en realidad es su cuenta con un código de verificación. Por ejemplo, si tu ex y tú compartías la cuenta ahora deberán volver a escribirse. Esto también evitará que personas sin tu autorización usen tu cuenta.

“Esta prueba está diseñada para ayudar a garantizar que las personas que usan cuentas de Netflix estén autorizadas para hacerlo, tanto por el miembro propietario de la cuenta como según nuestros términos de servicio”, mencionó un portavoz de Netflix a The Hollywood Reporter.

¿Cómo evitar el mensaje de Netflix?

Lo mejor es siempre tener tu propia cuenta y usarla sólo en tus dispositivos, incluyendo la pantalla de tu casa. Aunque hasta ahora no se sabe la fecha en que Netflix ya no te dejará que prestes tu contraseña, lo mejor será prevenir para evitar quedarse sin el servicio.