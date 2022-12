Dicen que la buena suerte no es para todo mundo y los signos del zodiaco que estás a punto de concoer caen perfectamente en esa frase. ¿Estará el tuyo entre ellos? Averígualo a continuación.

Los astrólogos más respetados han revelado qué signos tendrán menos suerte en 2023, una de las dudas que más persigue a quienes gustan de informarse de los astros ya que estas personas buscan enterarse cómo les irá en el año que está por iniciar. Y esto no quiere decir que estos signos serán perseguidos por la mala suerte, sino que deberán de esforzarse el doble que los demás para superar los obstáculos que el nuevo año podría traerles.

Es normal que justo en los últimos días del año que termina los astrólogos más estudiados den a conocer cómo le irá a los miembros del zodiaco en el año que iniciará, debido a que según ellos, el destino de los signos está marcado en las estrellas y estas a su vez, ejercen una poderosa influencia en lo que ocurre en la vida de estos signos. Incluso ya han revelado cómo le irá a signos como Aries, Tauro y Géminis en 2023 y aquí en BolaVIP podrás conocer esta información. Pero hoy, toca conocer a los menos afortunados de 2023.

Estos son los signos tendrán menos suerte en 2023

Acuario, Leo y Virgo serán los signos que el próximo año deberán estar preparados para todo, ya que la buena fortuna se demorará en sonreirles, si no afrontan los retos que les esperan de la forma en que se debe. Pero, ¿a qué se debe que estos miembros del zodiaco podrían enfrentar un 2023 algo complicado? A continuación la respuesta.

Acuario

Los nacidos entre el 21 de enero y el 18 de febrero enfrentarán un 2023 complicado en el aspecto laboral ya que será en esta área en donde se presentarán contratiempos. Y es que el 2022 también le dio a este signo varios desafíos en esta área, los cuales le causaron angustia y ansiedad, aunque también pudo comprobar que sus amistades están para apoyarle en todo.

¿Cómo combatir este reto?: Manteniendo la calma y evitando caer en discusiones estériles.

Leo

Los nacidos entre el 23 de julio y el 23 de agosto no tendrá tanta suerte como en el 2022 y deberán lidiar con decisiones fuertes las cuales tendrán que tomar en momentos muy puntuales e importantes; y no es que Leo no esté acostumbrado a este tipo de desafíos sin embargo, el nivel de importancia de estas decisiones es el que podría hacerle sentir abrumado. Además, los astrólogos vaticinan que podría terminar el año con el corazón roto.

¿Cómo combatir este reto?: Deben tomarse el tiempo para pensar con calma en su siguiente paso. Así es como triunfarán.

Virgo

Quienes nacieron entre el 24 de agosto y el 23 de septiembre deberán hacer frente a algunas crisis emocionales que serán el resultado de algunos problemas en el aspecto personal, y uno de los que más le afectará será el amor y también en las relaciones interpersonales. Y es que el perfeccionismo de Virgo a veces suele jugarle en contra con personas que no piensan como él.

¿Cómo combatir este reto?: Confiando en su corazón y dejándose llevar por su intuición.