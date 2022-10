De acuerdo con los astrólogos más preparados, el destino de todo el mundo está trazado en las estrellas ya que los astros definen no solamente lo que le depara a las personas, sino que con base en los signos zodiacales se puede conocer bien el carácter de alguien. Por ello existen signos que son más inseguros que unos, o incluso, más extrovertidos que los demás. Pero de entre los 12 del zodiaco hay uno que destaca por su tranquilidad. Y si ya te estás preguntando cuál es el signo más tranquilo, solo sigue leyendo.

La duda sobre este signo surge por que en situaciones de estrés, algunos se vuelven locos y pierden los estribos, como suele pasar con los signos que son enojones; otros signos en cambio suelen desanimarse ante los retos, por lo que son considerados como los más débiles del zodiaco. Pero entre estos extremos, hay un miembro del zodiaco que no solamente no pierde la calma, sino que es la envidia de los demás por no caer en la desesperación.

Este es el signo más tranquilo

Acuario es el signo más tranquilo del zodiaco ya que su naturaleza es pacifista no solamente con las personas que le rodean, sino con las situaciones que puedan enfrentar en la vida, por lo que es muy normal que mientras los otros miembros del zodiaco enloquecen ante situaciones estresantes, los acuarianos simplemente respirarán hondo y buscarán resolver de la forma más inteligente el problema que enfrentan. Además al ser el signo más idealista, siempre buscará la solución menos agresiva.

Otras características que permiten que los acuarianos sean el signo más tranquilo del zodiaco son su necesidad de libertad e independencia, ya que para alcanzar estos estados este signo necesita vivir libre de conflictos, que por lo general le significan una especie de prisión ya que para Acuario no hay desperdicio de energía más inútil que vivir enojado por alguna situación. Pero, ¿a qué se debe que este signo tenga tanta facilidad para conservar la calma en momentos de mucho estrés?

¿Por qué Acuario es el signo más tranquilo?



Acuario es el signo más tranquilo del zodiaco ya que su naturaleza como signo fijo y de aire le permite fluir con las situaciones cotidianas sin preocuparse de más. Además debido a que los acuarianos son seres muy intelectuales, consideran que la inteligencia está por encima de las emociones por lo que no le cuesta trabajo ocultarlas bajo una apariencia de apatía. Pero lo que en verdad ocurre es que los nacidos entre el 21 de enero y el 18 de febrero prefieren analizar primero y actuar después.

Si bien es esta falta de intensidad en sus emociones lo que puede hacer lucir a este signo como inestable, impreciso o incluso indeciso, este mismo desapego a sus propias emociones le permite tener una visión más objetiva acerca de la problemática que enfrenta. Entonces, no se trata de un signo apático, sino de uno que prefiere dejar que su lado racional tome el control.