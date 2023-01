Una de las mujeres más polémicas del mundo del espectáculo es sin duda la cubana Niurka Marcos, quien esta tarde se ha convertido nuevamente en tendencia por pelearse en vivo con la grafóloga Maryfer Centeno, a quien insultó por el análisis que la especialista hizo sobre su lenguaje corporal.

La pelea sucedió en el programa “Se tenía que decir”, el cual es producido por “La Saga”, canal de YouTube de Adela Micha, donde Maryfer Centeno es conductora junto a Sebastián Reséndiz y Ernesto Buitrón, todo sucedió frente a Toñita de la Academia, quien era otra invitada del programa.

¿Por qué inició pelea entre Niurka y Maryfer Centeno?

La grafóloga aseguró que la persona que Niurka muestra ante los medios es solo un personaje e hizo anteriormente un análisis de su historia de amor con Juan Vidal, lo que hizo que la cubana explotará y la llamara “estúpida”:

"Tú a mí no me vas a psicoanalizar porque además a mí me vale madres lo que tú opinas, porque además me vale mad*e. Esa mam*da de que adivinas el cuerpo... Tan boba, niña culicaga**. ¿Quién es esta escuincla? Yo tengo 55 años, ¿qué edad tiene esta escuicla?, que todavía le falta la mitad de la vida por vivir, para que esté psicoanalizando a la gente. Te faltan muchas masturbad**, te faltan muchas vividas, muchas cogid*s, muchos golpes, muchas caídas, muchas reventadas, muchas chingas en la vida para estar hablando tanta mierd*", gritó la actriz y bailarina.

“Deja de decirme estúp*da, respeta el espacio de Adela Micha, esta no es tu casa”, respondió Maryfer, interrumpiéndola e intentando defenderse, e incluso le pidió salir del foro pero la vedette no quiso hacerlo. En redes sociales, muchos han criticado que los presentadores del programa no hicieron nada por defender a su compañera.