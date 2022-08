Las redes sociales tundieron con críticas y memes a Américo Garza después de acusar a Karla Luna de haberle sido infiel. Aquí te presentamos algunas de las reacciones de los internautas tras la polémica declaración.

La polémica entre Karla Luna, Karla Panini y Américo Garza se ha mantenido entre los dramas más famosos de México desde hace años. Y cada vez que Panini o Américo realizan alguna declaración respecto al tema, las redes sociales se encienden. En esta ocasión no fue la excepción.

El drama volvió a avivarse cuando Américo Garza aseguró que Karla Luna lo engañó varias veces durante su matrimonio y que incluso la aventura de la conductora puso en riesgo su vida, esto porque de acuerdo a su declaración, su exesposa tuvo un romance con un líder del crimen organizado.

“Yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó. Tú sabes cuántas veces me engañó y con quién me engañó, y con quiénes… Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó… No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel” dijo en un en vivo en su Instagram.